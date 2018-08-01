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İhracatta temmuz rekoru

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2018 10:59 | Son Güncelleme

İhracat temmuz ayında yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolara yükseldi. Son dakika haberine göre; tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı gerçekleşti.

İhracatta temmuz rekoru

Temmuz ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından Ankara’da açıklandı.

Buna göre, temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu. Bu sayede 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 7 ayında ihracat yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar dolara çıktı.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ihracaat temmmuz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ekonomi kötü diyenler utansın bu verileri görmezler bas bas bağırırlar.
ithalatıda bir görelim :)
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