İhracatta yeni rekor!

Bakanlık aynı ayda İthalatın % 12,77 artarak 21 milyar 421 milyon dolar olduğunu belirterek, dış ticaret açığının ise yüzde 27,89 artarak 5 milyar 822 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Mart ayında ihracatımız tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. 2018 yılı Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %8,01 artarak, 15 milyar 599 milyon dolar oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %9,10 artarak 41 milyar 220 milyon dolara ulaştı.

İthalat ise % 12,77 artarak 21 milyar 421 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre % 10,71 artarak 37 milyar 21 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 72,8 oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ŞAMPİYONLUĞUNU KORUDU

2018 yılı Mart ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını

(2 milyar 671 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 411 milyon dolar) ve “Demir ve Çelik” (989 milyon dolar) ihracatı takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAY "MİNERAL YAKITLAR" ALDI

2018 yılı Mart ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler”

faslını (3 milyar 329 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 613 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 800 milyon dolar) ithalatı takip etti.

İHRACATIMIZDA İLK 3 SIRADA ALMANYA, İNGİLTERE VE İTALYA VAR

2018 yılı Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla Almanya (1 milyar 509 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 43

milyon dolar) ve İtalya (962 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Rusya (2 milyar 145 milyon dolar), Almanya (2 milyar 102 milyon dolar) ve Çin (2 milyar 1 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

KOOPERATİF SAYIMIZ 12 BİNİ AŞTI

2018 yılı Mart ayı itibariyle aktif firma sayısı bir önceki aya göre 11.736 adet artarak 1.834.207 oldu. Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 43.650, bildirim sayısı ise 13.220.000’dir. Esnaf ve sanatkâr işyeri sayısı 1.836.551 oldu. Bu dönem itibariyle Türkiye genelinde 12.054 kooperatif bulunmaktadır. Geçtiğimiz Şubat ayı itibariyle, %50 faiz indirimli ve %100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkâr sayısı 452.441 oldu."