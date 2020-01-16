Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından hazırlanan ’Çimento, Cam ve Seramik Sektörleri İhracatta Yerli Katma Değer’ raporunu açıklayan ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, "Oluşturduğumuz yerli katma değer oranıyla ihracatın gizli şampiyonu olduk" dedi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından hazırlanan ’Çimento, Cam ve Seramik Sektörleri İhracatta Yerli Katma Değer’ raporu açıklandı. Açıklanan raporda çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değer hesaplandı. Bu üç sektörün ülke ekonomisine, ihracat performanslarının çok üzerinde bir katkı verdiği bildirildi. Çimento, Cam ve Seramik Sektörleri İhracatta Yerli Katma Değer raporunda üç sektörün son 10 yıldaki ihracat performansları incelendi. Rapora göre, çimento sektörünün ihracatındaki yerli katma değer oranı ortalama yüzde 68 olarak gerçekleşirken, bu oran cam sektöründe yüzde 78,6, seramik sektöründe ise yüzde 81,1 oldu. Yani çimento sektörünün her 100 dolarlık ihracatının 68 doları, seramik sektörünün 81,1 doları, cam sektörünün ise 78,6 doları ülkemizde kalıyor. Raporda açıklanan bilgiler dahilinde 2009-2018 döneminde 26,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren çimento, cam ve seramik sektörlerinin, bu dönemde 20,3 milyar dolar yerli katma değer oluşturduğu açıklandı.

Cam ve seramik sektörlerinin ihracatlarının alt sektörler bazında da incelendiği rapora göre; düz camda yüzde 77,1, ambalaj camlarında yüzde 63, cam ev eşyasında yüzde 85 ve işlenmiş camlarda yüzde 70 olarak gerçekleşen ihracatta yerli katma değer oranı, seramik sektörünün alt sektörlerinden seramik kaplama malzemelerinde yüzde 81, seramik sağlık gereçlerinde yüzde 82, diğer seramik ürünlerinde ise yüzde 81.5 olarak gerçekleşti.

"İhracatın içindeki yerli katma değer oranı çok önemli"

Raporun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, üretiminde çok yüksek oranda yerli kaynak kullanılan ve net döviz girişi ile Türkiye’nin dış ticaret dengesine pozitif katkı yapan çimento, cam ve seramik sektörlerinin tek ve koordinatör birliği olduklarını vurguladı.

Raporu çimento, cam ve seramik sektörlerinin sahip olduğu yüksek yerli katma değer potansiyelini ortaya koymak üzere hazırladıklarını anlatan Erdem Çenesiz, "Türkiye’de son yıllarda sanayileşme alanında iki önemli konu öne çıkıyor. Bunlardan ilki yüksek teknolojili, ikincisi ise daha yüksek katma değerli alanlarda yatırım, üretim ve ihracat yapılması. Sektörler, yüksek üretim değerleri ve yüksek ihracat değerleri ile öne çıkmakla birlikte bu üretim ve ihracattan elde edilen katma değer giderek daha önemli hale geliyor. Bu kapsamda değerlendirildiğinde çimento, cam ve seramik sektörleri, üretimde çok önemli bir oranda yerli katma değer oluşturuyor. Raporumuz da gösteriyor ki çimento sektöründe her 100 dolarlık ihracatın 68 doları, seramik sektörünün 81,1 doları, cam sektörünün ise 78,6 doları ülkemizde kalıyor. Bu, ülkemizin ham maddecisine, nakliyecisine, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize kalıyor. Önemle vurgulamak isterim ki bu 3 sektör de tam anlamıyla ihracatçı sektörlerdir. Yani ithal edilmeyen, yerli pazarın tamamını yerli üretimle karşılayan ve bunun üzerine ihracat yapan sektörler. Ama bundan daha önemlisi yerli katma değer oranımız. Belki mutlak büyüklük olarak bizden daha fazla ihracat yapan sektörler var ama yerli katma değer oranımızla pek çok sektörü geride bırakıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda bu üç sektörün ihracatımızın gizli şampiyonları olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda yaptığımız yüksek katma değerli ihracatı arttırıp istihdam oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.