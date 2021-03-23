İki ayda 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın iki ayında 5 ülkeye 454 bin 350 ton deniz salyangozu ihraç edildi. Söz konusu dönemde ihracattan 2 milyon 675 bin 123 dolar kazanıldı.

DENİZ SALYANGOZUNDA BÜYÜK KAZANÇ

Güney Kore Cumhuriyeti'ne 1 milyon 668 bin 757, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 489 bin 600, Tayvan'a 381 bin 500, Japonya'ya 133 bin ve Bulgaristan'a 2 bin 266 dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'den ocak ve şubatta yapılan deniz salyangozu ihracatının değer olarak yüzde 75'ini ise Karadeniz Bölgesi sırtladı.

"Deniz salyangozu yurt dışı piyasalarında aranan bir ürün haline geldi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, deniz salyangozunun Türkiye'de tüketiminin olmamasına karşın ihracatından önemli bir girdi sağlandığını söyledi.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden ihracatı gerçekleştirilen deniz salyangozunun, yurt dışı piyasalarında aranan bir ürün haline geldiğine dikkati çeken Kalyoncu, ihracatın çok daha yüksek noktalara gelebilmesi için yasal mevzuatlardaki kısıtlamalarda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.