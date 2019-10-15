İki yıl sinyal almayan cep telefonlarının kapatılması isteği

Turnacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil iletişim sektörünün bir toplumun gelişmesindeki en etkin sektörlerden biri olduğunu söyledi.

İçinde eğitimi ve güvenliği de barındıran bir sektör haline geldiklerini ifade eden Turnacı, "Haliyle dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef sektörümüzün bugüne kadar hızlı gelişiminden, dikkat edilmediğinden olabilir, kuralları tam olarak oluşturulamamış durumda. Sektörümüzün kurallarının oluşturulması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması, güvenlik unsurlarımızı doğru yerine getirebilmemiz amacıyla sektörümüze bir mesleki yeterlilik belgesi, sertifikasyon sistemi getirilmesi için çabamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Turnacı, şu anda Türkiye'de 20 milyonun üzerinde ikinci el cep telefonu satıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Maalesef tamamı kayıt dışılığa hizmet eden ve aynı zamanda vatandaşlarımızın mağduriyetine de sebep olan bir alan haline gelmiş durumda. Artık IMEI numarası kimliğimiz sıfatında oluyor. Bugün IMEI numarası kullanıldığından dolayı ülkemizde ceza alan vatandaşlarımız var, hatta terör örgütüne üye olmaktan ceza alan vatandaşlarımız bulunuyor. Önce ilgili kurumlar ve sektör temsilcileri olarak öz eleştirimizi yapmamız lazım. Bizim bu konuda bazı kuralları işletebiliyor olmamız lazım. Bu konular sürekli gündemimizde."