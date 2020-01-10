İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

2019'un tamamına bakıldığında ise Türkiye 2.el online pazarında 1 milyon 771 bin 257 adet satış gerçekleşti. 2018 yılında 1 milyon 612 bin 700 adet satış gerçekleşmişti. Buna göre 2.el online pazarında 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme gerçekleşti.

2018 yılında bu oran yüzde 73 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıla göre ilanı çıkan ve satılan araç oranında yüzde 13 artış gerçekleşti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, 2019 yılında sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,85 geriledi.

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 daralırken ikinci el online pazarı yüzde 10 büyüme gösterdi.

İkinci el online pazar satışlarının 12 aylık seyri incelendiğinde ocak ayında 129 bin 435 adet satış gerçekleşti. Şubat ayında 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612, eylül ayında 138 bin 707, ekimde 162 bin 645, kasımda 164 bin 218 ve aralıkta da 176 bin 194 adet araç satışı yapıldı.

Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun ay haziran olurken, en fazla satış aralık ayında kaydedildi.

Yıl boyunca araç bulunurluğunda dönem dönem sıkıntılar yaşanması ikinci el pazarına da yansıdı. Online pazarda ilanı çıkan araçların satılma oranı da buna bağlı olarak artış gösterdi. 2018 yılında online ilanı çıkan araçların yüzde 73'ü ortalama 42 günde satılırken, 2019 yılında ilana çıkan araçların yüzde 83'ü ortalama 35 günde satıldı.

En çok fiyat artışı C-Sedan segmentinde

2019 yılında yüzde 22,8 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 10,2 ile E segmentinde görüldü.

Segmente bağımsız olarak bakıldığında, 2019 Ocak-Aralık döneminde, 2.el online pazarda araç fiyatlarında ortalama yüzde 18,1 artış gerçekleşti.