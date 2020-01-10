FİNANS
  4. İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

2019'da 1 milyon 771 bin 257 adet satışın gerçekleştiği Türkiye 2. el online otomotiv pazarı, önceki yıla kıyasla yüzde 10 büyüme kaydetti. Segment bağımsız olarak bakıldığında, Ocak-Aralık 2019 döneminde 2. el online pazarda araç fiyatları ortalama yüzde 18,1 arttı. -

İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 daralırken ikinci el online pazarı yüzde 10 büyüme gösterdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, 2019 yılında sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,85 geriledi.

İkinci el online pazarına bakıldığında aralık ayında 176 bin 194 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin aralık ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.

İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde, 2019 yılı aralık ayında 2. el online pazarda ilana çıkan araçların yüzde 95,6’sı satılırken, 2019 Ocak-Aralık döneminde ise 2.el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 83'ü satıldı.

2018 yılında bu oran yüzde 73 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıla göre ilanı çıkan ve satılan araç oranında yüzde 13 artış gerçekleşti.

2019'da ilana çıkan araçların yüzde 83'ü ortalama 35 günde satıldı

2019'un tamamına bakıldığında ise Türkiye 2.el online pazarında 1 milyon 771 bin 257 adet satış gerçekleşti. 2018 yılında 1 milyon 612 bin 700 adet satış gerçekleşmişti. Buna göre 2.el online pazarında
2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme gerçekleşti.

İkinci el online pazar satışlarının 12 aylık seyri incelendiğinde ocak ayında 129 bin 435 adet satış gerçekleşti. Şubat ayında 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612, eylül ayında 138 bin 707, ekimde 162 bin 645, kasımda 164 bin 218 ve aralıkta da 176 bin 194 adet araç satışı yapıldı.

Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun ay haziran olurken, en fazla satış aralık ayında kaydedildi.

Yıl boyunca araç bulunurluğunda dönem dönem sıkıntılar yaşanması ikinci el pazarına da yansıdı. Online pazarda ilanı çıkan araçların satılma oranı da buna bağlı olarak artış gösterdi. 2018 yılında online ilanı çıkan araçların yüzde 73'ü ortalama 42 günde satılırken, 2019 yılında ilana çıkan araçların yüzde 83'ü ortalama 35 günde satıldı.

En çok fiyat artışı C-Sedan segmentinde

2019 yılında yüzde 22,8 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 10,2 ile E segmentinde görüldü.

Segmente bağımsız olarak bakıldığında, 2019 Ocak-Aralık döneminde, 2.el online pazarda araç fiyatlarında ortalama yüzde 18,1 artış gerçekleşti.

Satışlarda binek araçların payı yüzde 73,3

2019 yılında ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 73,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 26,7 oldu.

Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48,8'lik payla en çok C segment araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,5 ile B segment ve yüzde 16,8'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,3 oldu.

Yalnızca aralık ayında ise ikinci el online pazarda yüzde 48,9'luk payla en çok C segmenti araçlar satıldı. Bu dönemde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 75,8, hafif ticari araçların payı da yüzde 24,2 olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFiİstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi
Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladıFikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe! Başvurular başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. El, araba, ikinci el, ikinci el oto, online oto, otomobil,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK-İhracatta miktar yüzde 2.0 arttı, değer yüzde 2.0 azaldı

TÜİK-İhracatta miktar yüzde 2.0 arttı, değer yüzde 2.0 azaldı

GEKAP’ın toplama ve ayırma sistemlerine aktarılması isteniyor

GEKAP’ın toplama ve ayırma sistemlerine aktarılması isteniyor

Kar tatiline özel indirimler başlıyor

Kar tatiline özel indirimler başlıyor

Emtia yatırımcısı 2019'da paladyum ile kazandı

2019'da en çok o kazandırdı

Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.