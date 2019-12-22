İkinci el online oto satışında her 3 araçtan biri yerli

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında bu yılın 11 ayında 1 milyon 595 bin 64 adetlik satış gerçekleşti. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artışa işaret etti.

Kasım ayında ise ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 164 bin 219 adet satış oldu. Satışlar, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 36, önceki aya kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

İLK 10 MARKA, SATIŞLARIN YÜZDE 76'SINI GERÇEKLEŞTİRDİ



Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 23 bin 450 adet satışla Volkwagen oldu.

Volkwagen'i, sırasıyla 22 bin 497 adetle Renault, 16 bin 510 adetle Fiat, 16 bin 23 adetle Ford, 9 bin 262 adetle Opel, 8 bin 565 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 201 adetle BMW, 7 bin 391 adetle Peugeot, 7 bin 222 adetle Hyundai ve 4 bin 996 adetle de Toyota izledi.

Söz konusu ilk 10 marka, ikinci el online toplam pazardaki satışların yüzde 76'sını gerçekleştirdi. İlk 10 marka sıralamasında bir değişiklik olmazken, kasımda Peugeot, 169 adet fazla satışla yılın başından bu yana 8'inci sırada yer alan Hyundai ile yer değiştirdi. Diğer markaların toplam satışı ise 40 bin 102 olarak kayıtlara geçti.