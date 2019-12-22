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İkinci el online oto satışında her 3 araçtan biri yerli

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2019 11:00 | Son Güncelleme

İkinci el online otomotiv pazarında Türkiye'de üretim yapan markaların satışı, geçen ay toplam satışın yüzde 38,7'sini oluşturdu.

İkinci el online oto satışında her 3 araçtan biri yerli

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında bu yılın 11 ayında 1 milyon 595 bin 64 adetlik satış gerçekleşti. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artışa işaret etti.

Kasım ayında ise ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 164 bin 219 adet satış oldu. Satışlar, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 36, önceki aya kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

İLK 10 MARKA, SATIŞLARIN YÜZDE 76'SINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 23 bin 450 adet satışla Volkwagen oldu.

Volkwagen'i, sırasıyla 22 bin 497 adetle Renault, 16 bin 510 adetle Fiat, 16 bin 23 adetle Ford, 9 bin 262 adetle Opel, 8 bin 565 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 201 adetle BMW, 7 bin 391 adetle Peugeot, 7 bin 222 adetle Hyundai ve 4 bin 996 adetle de Toyota izledi.

Söz konusu ilk 10 marka, ikinci el online toplam pazardaki satışların yüzde 76'sını gerçekleştirdi. İlk 10 marka sıralamasında bir değişiklik olmazken, kasımda Peugeot, 169 adet fazla satışla yılın başından bu yana 8'inci sırada yer alan Hyundai ile yer değiştirdi. Diğer markaların toplam satışı ise 40 bin 102 olarak kayıtlara geçti.

Renault, Fiat, Ford, Hyundai ve Toyota gibi Türkiye'de üretim yapan araçların ikinci el online pazardaki satışlarının toplamı 62 bin 748 oldu. Böylece söz konusu markaların satışı, toplam satışın yüzde 38,7'sine tekabül etti.

SATIŞLARDA PASSAT, FLUENCE VE FOCUS İLK 3'TE

Kasım ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan 10 modelinin satışları (35 bin 387 adet), ikinci el online toplam pazardaki satışların yüzde 29'unu oluşturdu.

En çok satan marka sıralamasında Volkwagen'in Passat modeli 6 bin 168 adetle başı çekti. Passat'ı, 4 bin 964 adetle Renault'nun Fluence, 4 bin 852 adetle Ford'un Focus, 4 bin 118 adetle Opel'in Astra, 3 bin 560 adetle Toyota'nın Corolla, 3 bin 12 ile BMW'nin 3 Serisi, 2 bin 749 adetle Fiat'ın Egea, 2 bin 700 adetle Hyundai'nin Accent, 2 bin 336 adetle Mercedes'in C-Class ve bin 378 adetle de Peugeot'nun 301 modeli takip etti.

Kasımda ikinci el online pazarda 60 bin 538 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Bunu 31 bin 389 adetle B segmenti ve 21 bin 932 adetle de D segmenti izledi. Lüks sınıfını kapsayan E ve F segmentinin satışları ise 9 bin 289 olarak kaydedildi.

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, 3 yaşındaki araçlar yüzde 20 ile en yüksek paya sahip oldu. Bunu yüzde 16 ile 2 ve 4 yaş araçlar, yüzde 13 ile 1 yaş araçlar, yüzde 12 ile de 8 yaş üstü araçlar izledi.

Kasım ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 51'i, 4 yaş üzeri araçlardan oluştu.

Kaynak: AA

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