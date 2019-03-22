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İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 08:05 | Son Güncelleme

İkinci el otomobil ticareti yapanların yaşadığı KDV uyuşmazlığı sorunu resmen çözüldü. Bundan sonra ikinci el otomobil alınırken ödenen KDV oranı satılırken de geçerli olacak.

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otomobil ticareti yapanların yaşadığı KDV uyuşmazlığı sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla düzeltildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı konuşmada konuyla ilgili imzaların atıldığı açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ GAZETE'TE YAYIMLANAN KARAR ŞÖYLE:

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a ekli (I) sayılı listenin 9’uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklendi:

"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerde bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır."

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