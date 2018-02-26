FİNANS

İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor

26 Şubat 2018 13:40

Sıfır otomobillerde yükselen fiyatlar vatandaşları ikinci ele yöneltti. İkinci el araç satışında yaşanan hareketlilik 2018'in, 2017'den daha iyi geçeceği görülüyor.

İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sıfır otomobillerde yükselen fiyatların vatandaşları ikinci ele yönelttiğini belirterek, bu yıl ikinci elde 8 milyon aracın el değiştirmesini beklediklerini söyledi.
 
Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ikinci el araç satışının galerici esnafının beklentilerini karşıladığını ve çok fazla bir kayıp yaşamadıklarını söyledi.
 
İkinci el araç satışına ve piyasaya çekidüzen verilmesi amacıyla 13 Şubat'ta "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" çıkarıldığını hatırlatan Yanık, "2018 yılının daha verimli olacağına inanıyorum. Yeni çıkan ikinci el otomobil yönetmeliği, gerçek ticaretin ortaya çıkmasına vesile olacak. Bu yönetmelikle hukuki ve yasal sorumluluğumuz artmasına rağmen ticaret portföyümüzün artmasına vesile olacak." dedi.
"İkinci el araç fiyatları yükseliyor"
 
Sıfır araç fiyatlarındaki artışların, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve altındaki yükselişin ikinci el araç fiyatlarını etki yaptığını vurgulayan Yanık, çıkan yeni modellerin de piyasayı etkilediğini anlattı.
 
Yanık, sıfır araçlardaki ÖTV oranlarının artmasının da ikinci el araçların fiyatlarını artırdığını dile getirerek, "Birçok araç yurt dışından döviz kuru üzerinden geliyor. İkinci el araçlarda fiyat tespitini yaparken sıfır araçları baz alarak yapıyoruz. Zamlar veya ÖTV sıfır araç fiyatlarına yansıdığı zaman dolayısıyla ikinci el araç fiyatları da yükseliyor." dedi. AA

 

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 23 Oy
    ikinci elciler de fırsatçı.. şahin doğana bile 16-17 binlira fiyat istiyorlar.. sıfır araba fiyatları yükseldi evet... bu durum fiyatı yükselen sıfır araba segmentindeki ikinci el piyasasını da etkileyebilir ona da eyvallah.. yav bu şahin doğan tempra gibi arabaların fiyatı neye göre yükseliyor.. onların sıfırı mı var veya fiyatı yükselen sıfır arabanın segmentinin yanından bile geçebilecek kalitede mi ki..ya da dövizle mi el değiştiriyor ki kurdan etkilensin nedir sebebi... adam 2000-2001 clio ya 32 binlira falan istiyor ya.. işte bunlar hep fırsatçılık başka şey değil..
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