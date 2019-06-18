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İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u Perşembe günü uğurlayacaklarını ve Temmuz başı gibi KKTC'den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondaja başlanacağını söyledi.

İkinci sondaj gemisi perşembe günü yola çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Onlar da temmuz başı gibi KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak." dedi.

Dönmez, G20 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya'nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında AA muhabirine, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin olarak Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin ikinci sondajını Finike-1 aldı sahada devam ettiğini belirtti. Oradaki suyun derinliğinin 2 bin 300 metre civarında olduğunu aktaran Dönmez, şunları söyledi:

"Şu anda da sondajımız 3 bin metreleri aşmış durumda. Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin-5 bin 500 metreler seviyesine inmek. Yaklaşık 100-120 günlük bir iş programımız var. Temmuz sonuna doğru hedeflenen noktaya ulaşmış olacağız. Tabii başından beri söylediğimiz bir şey var. Bu işin garantisi yok. Sondaj yapmadan ne var ne yok bilme imkanımız yok. Ümitliyiz tabii orada da. Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi enerji denkleminin dışına atmaya çalışanlar, Türkiyesiz realistik bir çözümün olmadığının farkında ama ifade edemiyorlar."

Kıbrıs'ta yaşayan soydaşların ve KKTC'nin haklarını da sonuna kadar savunacaklarını ifade ettiklerini de anımsatan Dönmez, adil bir paylaşımdan yana olduklarını vurguladı.

'PERŞEMBE GÜNÜ UĞURLAYACAĞIZ'

Uluslararası hukuka uygun olarak tüm işlemlerin devam ettirildiğini ve bundan sonra da kararlılıkla bunun sürdürüleceğine dikkati çeken Dönmez, "İkinci gemimiz de hazırlanmak üzere. Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başı gibi KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, bu lokasyonların tespit edilirken yoğun ve detaylı çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Uzmanlar değerlendiriyor, yerine göre dışarıdan destek, servis almak suretiyle yapılan çalışmaların teyidi ve doğruluğu sağlanmış oluyor, ondan sonra lokasyona karar verilmiş oluyor. Son derece teknolojik bir operasyon. Bu iki gemimizde zaten dünyada bu çapta bu özellikteki 15-16 gemiden birisi."

Operasyonları büyük oranda yerli personelle yaptıklarına ve yerlileşme oranının gittikçe arttığına da işaret eden Dönmez, "Hem Yavuz'la hem Fatih'le gerek Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de bu sondajlarımıza devam edeceğiz." dedi.

SİSMİK ARAMA GEMİLERİ SAHADA

Aynı zamanda iki tanede sismik araştırma gemisi olduğunu anımsatan Dönmez, bunlardan Barbaros Hayrettin Paşa'nın şu anda adanın güneyinde gerek KKTC'den almış olduğu ruhsat alanını ve gerekse kendi verdikleri ruhsat alanlarında sismik aramalarına, araştırmalarına devam ettiğini anlattı.

Dönmez, MTA'ya ait Oruç Reis Gemisi'nin ise bir süre Karadeniz'de çalıştığını hatırlatarak, "Şu anda o da Marmara’da hidrokarbon rezervlerini araştırma çalışmalarına devam ediyor. Özetle iki sismik arama gemimiz, iki de sondaj gemimizle bize ait sularda, kıta sahalarımızda hidrokarbon zenginliğimiz varsa arayıp, bulmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.


KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj gemisi KKTC

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