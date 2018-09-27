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İklimlendirme sektörü bu fuarı bekliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme sistemleri fuarı ISK-SODEX, ulusal ve uluslararası markaları Türkiye’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel: “İklimlendirme sektörü Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl yüzde 11,8 büyüme kaydeden sektör, 2023 yılına kadar 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Sektörün bu potansiyelini uluslararası fuarlarda sergilemesi büyük önem taşıyor” dedi.

İklimlendirme sektörü bu fuarı bekliyor!

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, güneş enerjisi sistemleri ve bina otomasyonu başta olmak üzere iklimlendirme sektörünün bütün bileşenlerini bir araya getiren Uluslararası “ISK-SODEX” Fuarı, 2 – 5 Ekim 2019’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel iklimlendirme sektörünün ekonomik büyüklüğüne ilişkin şunları kaydetti:

“İklimlendirme sektörü Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl yüzde 11,8 büyüme kaydeden sektör 2023 yılına kadar 12 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Sektörün bu potansiyelini uluslararası fuarlarda sergilemesi büyük önem taşıyor. ISK-SODEX olarak iklimlendirme sektörünü ileriye taşıyacak önemli adımlar atıyoruz. 2018 yılında düzenlediğimiz fuar hem sektör adına hem de ülke adına çok başarılı geçti. Yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar kaydettik. Bu başarıyı arttırarak devam ettirme noktasında her yıl kendimizi yeniliyoruz. Sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde yeni talepler geldi. Yeni alanlarla birlikte forumların ve panellerin sayısını arttırıp içeriklerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz.”

Uluslararası Ticaretin Kapıları 2-5 Ekim 2019’da ISK SODEX ile Açılacak!

Fuarın 2018’de 44 ülkeden 424 uluslararası katılımcı ile 93 ülkeden 84 bin 936 sektör profesyonelini bir araya getirdiğini dile getiren Kühnel, Türkiye için önemli hedef pazarlar hakkında da bilgi vererek şunları ifade etti:

“İklimlendirme sektörü ihracata yönelik yol haritasına 2019 için Güney Amerika ülkelerini de dâhil etti. Türkiye ihracatçıları için bu ülkelerin son derece önemli olduğu
biliyoruz ve fuara katılımları noktasında biz de çalışmalarımıza hız verdik. Bunun yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerin Türkiye için stratejik pazarlar olduğunu görüyoruz.”

Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen ISK-SODEX fuarı 2019’da ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
ISK-SODEX fuar uluslararası ticaret

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