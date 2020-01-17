İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “Yeşil Anlaşma'yı yakından takip etmeliyiz"

İSTANBUL (AA)- İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Yeşil Anlaşması’nın Türkiye açısından önemli sonuçları olacağını belirterek, “Türkiye’de gerek karar alıcılar gerekse iş dünyası olarak AB’deki Yeşil Anlaşma ile ilgili gelişmeleri yakından izlememiz gerek.” ifadelerini kullandı.

İKV’den yapılan açıklamaya göre, aralık ayında işbaşına gelen Avrupa Komisyonu'nun yeni kabinesi, Yeşil Anlaşma'yı öncelikli gündem maddeleri arasına aldı.

Buna göre Avrupa Birliği (AB), 2050’ye kadar dünyanın ilk iklime zararsız ülkeler grubu olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için ise radikal adımlar atılması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu'nun Yeşil Anlaşma'yı bir öncelik olarak belirlediğini ifade etti.

Zeytinoğlu, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının net olarak sıfırlanmasının hedeflendiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Bu hedef doğrultusunda sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kapsamlı bir dönüşümün gerçekleştirilmesi gerek. Komisyon bu hafta içinde bununla ilgili 1 trilyon avroluk bir yatırım planı açıkladı. AB mali araçları, kamu ve özel sektör yatırımlarını içeren bu yatırım planı önümüzdeki 10 yıl için ekonominin dönüşümünü finanse etmeyi amaçlıyor. Mart ayında AB üyesi devletlerin iklim değişikliği için sera gazı salınımını azaltma hedeflerine uymasını kanuni zorunluluk haline getirecek bir yasanın gündeme gelmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda AB politikaları gözden geçirilecek.”