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İlaç kurunda yeni rakam belirlendi

12 Şubat 2018 10:22

İlaçların fiyatlandırmasında kullanılacak euro/TL kurunda bu yıl yapılacak artış yüzde 15'i geçemeyecek. Artış miktarı son 14 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

İlaç kurunda yeni rakam belirlendi
Resmi gazetede Cumartesi günü yayımlanan bakanlar kurulu kararına göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar’a geçici bir madde eklendi. Karar yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
 
Eklenen geçici maddede, “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) euro değerinin yüzde 15 fazlasını geçemez” denildi.
 
06.01.2017 tarihinde ilaç kuru 2.3421 TL olarak belirlenmişti. İlaçta yeni euro kurunun 2.69 TL olması bekleniyor.
 

 İlaçta euro kuru tablosu. TABLO: Türkiye İlaç Sanayi Derneği

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