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İlave tediyenin ilk yarısı yarın yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2019'daki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

İlave tediyenin ilk yarısı yarın yapılacak

Bu yılki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2019 yılında 6772 Sayılı Kanun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının yarın, diğer yarısının 31 Mayıs'ta, bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin ise tamamının 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

KAYNAK:AA

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