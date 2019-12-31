İlçe belediyesinin istihdam bürosu iki ayda binden fazla kişiyi iş sahibi yaptı

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın merkez Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İŞKUR iş birliğiyle ekim ayında faaliyete başlayan Yıldırım İstihdam Merkezi tarafından yaklaşık bin 300 kişi çeşitli kurum ve kuruluşlarda işe yerleştirildi.

Millet Mahallesi'nde 3 dönüm arazide 23 Ekim'de hizmete alınan Yıldırım İstihdam Merkezinde büyük çoğunluğu İŞKUR olmak üzere BTSO ve Yıldırım Belediyesi çalışanları görev yapıyor.

İş arayanların işverenlerle buluşturulduğu merkeze, açıldığı günden bu yana Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ikamet eden yaklaşık 7 bin kişi başvurdu. Mesleklerine göre işletmelere yönlendirilen başvuru sahiplerinden bin 300'e yakın kişi iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıldırım İstihdam Merkezi ile aynı binada bulunan Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde de çeşitli alanlarda meslek kursu veriliyor.

- "Sadece işe yönlendirmiyoruz, eğitim de veriyoruz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak iş birliğine çok önem verdiklerini söyledi.