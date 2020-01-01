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  4. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına yüzde 100 dolulukla girdi

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına yüzde 100 dolulukla girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda otel ve misafirhanelerin tamamı, yeni yılı yüzde 100'e yaklaşan dolulukla karşıladı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına yüzde 100 dolulukla girdi

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı'nda 4 misafirhane ile 2 otel bulunuyor. Kar kalınlığının 57 santimetre olduğu Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

"OTELLER YÜZDE 100 DOLULUKLA YILBAŞINI KARŞILADI"

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, otellerinin yüzde 100 dolulukla yılbaşını karşıladığını söyledi.

Yeni yıldan umutlu olduklarını dile getiren Sezen, "Konaklama bazında sıkıntı yok ancak bu yıl dağa gelen günübirlik ziyaretçi sayısında bir düşüş gözlemliyoruz. Bu yıl kar biraz geç yağdı, bu nedenle de olabilir. Ilgaz'da orman ve kar bir arada. Doğası çok güzel. Ilgaz Dağı'ndaki milli parkın doğasında herkesin tatil yapmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Kastamonu bölgesi kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan da Ilgaz'ın kayak merkezleri arasında ön planda bulunan merkezlerden olduğunu belirtti.

"YILLAR GEÇTİKÇE ILGAZ'A RAĞBET ARTIYOR"

Yıllar geçtikçe Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne rağbetin arttığını anlatan Kızılarslan, bu yıl da ziyaretçi sayısının artacağını, sezonun çok yoğun geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

Ailesiyle yılbaşı tatili için Gaziantep'ten gelen Mehmet Efe Yılmaz ise uzun bir yolculuk yaptıklarını ama buna değdiğini vurgulayarak, "Çok güzel bir havası var. Burası insana huzur veriyor." dedi.

Ankara'dan ailesiyle gelen İlker Özen de keyifli bir yılbaşı tatili geçirdiklerine işaret ederek, "Sarıçam ormanları eşliğinde kışın tadını çıkartıyoruz. Fırsatı ve imkanı olan herkesi Ilgaz Dağı'na, bu güzel atmosferin tadını çıkarmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ılgaz dağı kayak merkezi yılbaşı

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