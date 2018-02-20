Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulmaya başlanacak

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'te fiziki gerçekleşme yüzde 97'ye ulaştı.



Temelden yüksekliği 135 metre, kurulu gücü bin 200 megavat, yıllık ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek Ilısu Barajı'nda 6 üniteden oluşan enerji santral binasında şu ana kadar 5 rotorun yerleştirilme işlemi tamamlandı.



Nisan ayında son rotorun da yerleştirilmesiyle enerji üretimine de hazır hale gelecek baraj, 3 kapağın montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla su tutulmaya hazır hale getirilecek.





Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ile 10,4 milyar metreküp su depolanacak.



Ilısu Barajı aynı zamanda Cizre Barajı'nın yapımına da imkan sağlayacak. Ilısu Barajı tamamlandığında 500 bini aşkın dekar, her iki baraj tamamlandığında ise 1 milyon 200 bin dekar arazi sulamaya açılacak.



Toplam maliyeti 8,5 milyar lira olan Ilısu Barajı, sadece elektrik enerjisi üretimiyle ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak.





"Ekonomiye katkı işsizlik sorununa çare"



DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin bölgenin uzun vadeli bölgesel kalkınma planının temel unsuru olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirildiğini söyledi.



Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ile 10,4 milyar metreküp su depolanacağını dile getiren Kösalı, barajın kendi tipinde gövde dolgusu bakımından dünyanın en büyüğü olduğunu vurguladı.



Kösalı, gövde dolgusu 24 milyon metreküp olan barajın, bu özelliğiyle Atatürk Barajı'ndan sonra geldiğini ifade ederek, "Ilısu Barajı elektrik üretimi bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkemizin en büyük dördüncü barajı olacak. Ilısu Barajı milli ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." dedi.



Kamulaştırma, yeniden yerleşim, anıt eserlerin taşınması, yollar dahil barajın toplam maliyetinin 8,5 milyar lira olduğunu dile getiren Kösalı, barajın faaliyete girmesiyle 6 yılda kendisini amorti edip, kara geçileceğini aktardı.



Kösalı, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin Dicle Nehri üzerinde yapılmış en büyük baraj ve HES olduğunu kaydetti.





Cizre Barajı ile 662 bin dekar arazinin sulanacağını, ilçenin içme suyu ihtiyacı için yıllık 35 milyon metreküp su temin edileceğini ve yıllık 1 milyar 208 milyon kilovatsaat enerji üretileceğine dikkati çeken Kösalı, bu açıdan değerlendirildiğinde Ilısu Barajı'nın Dicle Nehri üzerinde bulunan çok maksatlı projeler zincirinin en önemli ayağını oluşturduğunu belirtti.



Bölge insanının yaşam kalitesi yükseliyor



Kösalı, Ilısu Barajı'nın gövde inşaatının tamamlandığını, fiziki gerçekleşmenin yüzde 97 olduğunu anlatarak, haziran ayında su tutulmaya başlanacağını, bununla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını kaydetti.



Ilısu Barajı'nın yöre halkının hayat kalitesini de artıracağına dikkati çeken Kösalı, şöyle devam etti:



"Örneğin daha önce araçların güçlükle geçtiği Midyat-Dargeçit Karayolu baraj inşaatı kapsamında yapılmıştır. Bu kapsamda 52 kilometre yol ve Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü yapılmıştır. Daha önce sallarla geçilen Dicle Nehri artık köprü ile geçilmektedir. İnşaat kapsamında yine Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır'a bağlı köylerde de 237 kilometre asfalt kaplı yol yapılmaktadır. Böylece baraj etrafındaki köylerin ulaşımı daha kolay ve modern hale getirilmektedir."



Projenin bölgede istihdama da katkı sağlayacağını ifade ederek, "Proje, bölgedeki işsizlik sorununa da çare olacak. 4 bin kişiye istihdam alanı, aileleriyle düşünüldüğünde 28 bin kişiye geçim imkanı sunacak." diye konuştu.



Kösalı, Ilısu Barajı'nın tarım ve enerjiye yönelik bir proje olmasının yanı sıra bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişmesine de çok ciddi katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.AA