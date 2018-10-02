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İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Büyük şirketlerin art arda konkordato ilan etmesinin ardından bir ilk yaşandı. İki vatandaş konkordato ilan etmek için mahkemeye başvurdu. İlk kararlar Mersin Adliyesi ve Kuşadası'ndan geldi. Mersin'de Z.Ş. isimli şahıs, Kuşadası'nda ise M.Ş. konkordato ilan etti. Vatandaş konkordato ilan edince mahkeme bir serbest mali müşaviri komiser olarak atıyor.

İlk kez oldu: İki vatandaş konkordato ilan etti

Vatandaşın konkordato ilan edeceği yönündeki değişiklik, hukuk camiasında tartışmaya neden olmuştu. İlk şahsi konkordato haberi Mersin ve Kuşadası'ndan geldi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Yasal düzenlemenin ardından ilk şahıs konkordatoları ilan edilmeye başladı. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Z.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat:10:00’da yapılacağı belirtildi.

Bir diğer şahıs konkordatosu haberi Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi’ 26/09/2018 tarihli kararına göre M.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

VATANDAŞ KONKORDATO İLAN EDİNCE NE OLUYOR?

Vatandaş konkordato ilan edince mahkeme bir serbest mali müşaviri komiser olarak atıyor. Bu sivil komiser, konkordato ilan eden kişinin mali durumunu sürekli olarak inceliyor, ödeme planı çıkarıyor, alacaklıların toplantıya çağrılmasını organize ediyor, alacaklılarla yapılacak pazarlıklarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor v.s. bu gibi kritik süreçleri yönetiyor. Kaynak: Sözcü

KORKODATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

KONKORDATO İLAN EDENLER FİRMALAR

Bu şirketler şunlar: Gilan (mücevher), Mendo (iç giyim), Hotiç (ayakkabı), Keskinoğlu (gıda), Remoil (akaryakıt), Makro Market, Dizayn Boru, Euronet Car Rental, Aker inşaat, Om-Ar Tekstil, Nalpas Gıda, Efecan Tekstil, Smach Gıda, İssimo Home (tekstil), BETA (ayakkabı),Sabo Ayakkabı,Kaşıbeyaz(gıda)


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Anahtar Kelimeler:
konkordato Vatandaş

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