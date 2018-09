İlk yerli, milli ve renkli patates hasat edildi

Sazlıca beldesindeki enstitü arazisinde ıslah çalışmaları neticesinde geliştirilen kabuğu mor- et rengi mor, kabuğu mor et rengi parçalı mor olan, kabuğu kırmızı et rengi sarı veya kabuğu kırmızı et rengi sarı-kırmızı olan çeşitlerin hasatları yapılıyor. Çeşitler çok yakında tescillenerek sofralarımıza gelecek. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2007-2017 yılları arasında Türkiye’de bir rekor olarak 720 bin adet melez patates tohumu üretildi.

8 adet yerli patates çeşidinin tescilinin ardından aralıksız devam eden ıslah çalışmaları kapsamında 720 bin adet melez patates tohumundan 75 bin adet yumru toprakla buluştu. Yıllar boyu yapılan seleksiyon çalışmaları ile yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriliyor.

8 adet yerli ve milli patates tescillendi

Tescillenen 8 yerli ve milli çeşit sonrası tescil edilmeyi bekleyen 4 adet patates çeşidiyle yerli ve milli patates çeşit sayısının 12’ye yükseleceğini vurgulayan Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, “Yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde ülkemizde ilk defa 8 adet yerli ve milli patates çeşidini tescil ettirdik ve 4 adet çeşidimiz ise tescil aşamasındadır. 2019 yılı içerisinde bu çeşitlerimiz de tescil edildiğinde yerli ve milli çeşit sayımız 12’ye çıkmış olacak. Enstitümüz bünyesindeki ıslahçı arkadaşlarımız yeni çeşitler elde etmek için seleksiyon çalışmalarını büyük bir gayretle yürütüyorlar. 2007-2017 yılları arasında Türkiye’de bir rekor olan 720 bin adet melez patates tohumu ürettik ve bundan elde edilen yaklaşık 75 bin adet yumrudan farklı jenerasyonlarda seleksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar emek isteyen ve uzun bir süreç gerektiren çalışmaların sonucunda en fazla 2-3 yerli ve milli çeşit elde edebiliyoruz. Üreticilerimizin verim ve kalite yönüyle benimsediği piyasada tercih edilen özellikteki çeşitleri geliştirmeye çalışıyoruz. Hem sanayilik hem yemeklik patates çeşitlerini geliştirmek için ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu yıl 10 bin adet tek yumru dikimi yapıldı ve 6’lı, 20’li ve 120’li yumru dikimleri ile ön verim ve adaptasyon denemesine giren klonlarımız yani yerli ve milli çeşit adaylarımız var. Ayrıca patates Y virüsü ve Patates siğil hastalığına dayanıklı çeşit geliştirmeye çalışmalarını da yürütüyoruz” diye konuştu.