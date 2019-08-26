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'İlklerin' köprüsü 3 yaşında

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Üç milyar dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen ve dünyanın en geniş köprüsü olma özelliği taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üç yaşında.

'İlklerin' köprüsü 3 yaşında

Üç milyar dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen dünyanın en geniş köprüsü olma özelliği taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üç yaşında.

Boğazın üçüncü gerdanlığı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Bahreyn, Bosna Hersek, Makedonya, KKTC, Bulgaristan, Pakistan, Sırbistan ve Gürcistan gibi ülkelerden üst düzey katılımla açılmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki bağlantılarla şehir içi trafiğin rahatlamasına önemli katkılar sunan, Asya ile Avrupa'yı üçüncü kez birleştiren köprü, üç yaşına girdi.

Dünyanın en geniş köprüsü unvanını alan Yavuz Sultan Selim, 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor. Köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde 4'er kara yolu şeridi bulunurken, 2 demir yolu şeridinin eklenmesi planlanıyor.

Köprü, raylı geçiş sisteminin aynı tabliyede olması nedeniyle de dünyada ilk olacak. Genişliği 59 metre, kule yüksekliği 322 metre olan köprü, bu konuda da bir rekora sahip.

UZUNLUĞU 2 BİN 164 METREYİ BULUYOR

Bin 408 metre açıklığı bulunan ve toplam uzunluğu 2 bin 164 metre olan köprü, bu özelliğiyle de "üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü" unvanını alacak.

Yatırım maliyeti 3 milyar dolar olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü özel sektör işletiyor. Köprü sayesinde her yıl önemli derecede enerji ve iş iş gücü kaybı engelleniyor.

Başlangıcından itibaren sadece 27 ayda bitirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ağır vasıtaların geçmesi zorunlu kılınıyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırım

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