ILO: İşsiz sayısına 2,5 milyon daha eklenecek

Dünya genelinde 2020 yılında işsiz sayısına 2,5 milyondan fazla kişinin daha ekleneceği tahmin ediliyor.Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde milyonlarca işsiz olduğuna dikkat çekerek 2020 yılında bu sayıya 2,5 milyon kişinin daha ekleneceğini açıkladı. ILO, dünya genelinde 15 yaşından büyük 5 milyar 700 bin kişinin iş görebilir olarak kabul edildiğine ve bunlardan 188 milyon kişinin işsiz olduğuna işaret etti.

Yaklaşık 165 kişinin de yeterli işi olmadığına ve haftada sadece kısıtlı saatlerde çalışabildiğine işaret eden örgüt, bu kişilerin onurlu bir yaşam sürebilmek için yeterli kazanç elde edemediğini bildirdi. Örgüt ayrıca 120 milyon kadın ve erkeğin de hayal kırıklığı nedeniyle istihdam piyasasından çekildiğine ya da engellemeler ve ayrımcılık nedeniyle iş piyasasına erişimi olmadığına dikkat çekti.

Zayıf küresel büyüme işsizliği tetikliyor

Örgütün Cenevre'deki merkezinde açıklanan verilerle ilgili bir açıklama yapan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, işsizlikten etkilenen insanların içinde bulunduğu durumun ülkelerdeki sosyal uyum açısından endişe verici sonuçlar doğurabileceğini söyledi.