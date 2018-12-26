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İmalat sanayide kapasite kullanım oranı Aralık’ta değişmedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralık ayında bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek yüzde 74.1 düzeyinde sabit kaldı.

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı Aralık’ta değişmedi

Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, " 2018 yılı Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarda artış görülürken, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlenmektedir" denildi. KAYNAK :DHA

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Anahtar Kelimeler:
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım merkez bankası

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