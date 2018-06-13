İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

Bakan Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça uygulamaya konulan ve son dönemde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmar Barışı düzenlemesinde başvuruların 8 Haziran itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını hatırlattı.

Bu kapsamda İmar Barışı düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin sayısının, her geçen gün arttığını vurgulayan Özhaseki, "İlk üç günde uygulamaya başvuran vatandaşların sayısı dikkat çekici noktaya ulaştı. e-Devlet'ten sisteme ilk üç günde 171 bin 638 konut sahibi, 16 bin 933 de iş yeri sahibi başvurdu. Böylece İmar Barışı düzenlemesiyle Yapı Kayıt Belgesi için müracaat eden vatandaşların sayısı 188 bin 571'e ulaşmış oldu." diye konuştu.

İmar Barışı düzenlemesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların e-Devlet sistemi üzerinden rahatlıkla başvurularını tamamlayabileceklerini aktaran Özhaseki, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin de vatandaşlara bu süreçte yardımcı olacağını dile getirdi.

Özhaseki, vatandaşları uyardı

Özhaseki, vatandaşlara söz konusu başvurulara ilişkin, "Büro açarak, yönlendirmek isteyenlere vatandaşlarımız itibar etmesinler. Kendileri isterlerse doğrudan internet ortamında sisteme girebilir, il müdürlüklerimize gidebilir, ilçelerde de tapu müdürlüklerimize giderek, oradan yardım alabilirler." uyarısında bulundu.