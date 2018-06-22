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İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı" dedi.

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak" dedi.

SON MÜRACAAT TARİHİ 31 EKİM

Tebliğ, Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, belge verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor. Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Tebliğle, gerektiği durumda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek.

MÜRAACATLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yapı Kayıt Belgesi için müracatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden "Yapı Kayıt Belgesi Formu"nun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek. Müracaatların e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, formun eksiksiz olarak doldurulması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet kanalıyla alınabilecek. Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, Yapı Kayıt Belgesi Formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek.Uygulama kapsamında her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.

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Anahtar Kelimeler:
konut imar başvuru

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İyi bir insan olduğum için kendime kızıyorum devletimin malına arsasını arazisi neden gecekondu yapmadım diye şimdi dükkan sahibi evsahibiydim
iktidar o kadar çok kaçak yapıya göz yummuş ki, şimdi 1 milyon başvuru var. bunu gören ruhsatsız inşaata devam edecek. istanbul beton yığını oldu. ankara desen toprak yok yağmuru emecek. erdoğan bile ihanet ettik dedi. imar barışı beton affıdır ve ilk depremde yıkılacak 1 milyon binadır.
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