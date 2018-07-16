İmar Barışı'nda başvurunun iptal olmaması için uyarı

Bu nedenle işlerin her geçen gün yoğunlaşacağını dile getiren Yüksel, başvuru için son tarihin 31 Ekim olduğunu, vatandaşların son günlere başvurularını bırakmamaları gerektiğini, zaman geçtikçe başvuruların yoğunlaşacağını anlattı.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Yüksel, İmar Barışı'nın 13 milyondan fazla yapıyı kapsadığını belirterek, bu kapsamda 8-10 milyon civarında bir başvuru olmasını beklediklerini bildirdi.

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesine başvurular devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesi kapsamında toplanan para 500 milyon liraya yaklaşırken, yaklaşık 100 bin yapı için de Yapı Kayıt Belgesi verildi.

"Sadece bina değil bahçe duvarını bile beyan etmek gerekiyor"

Yüksel, İmar Barışı'na başvuruların başlamasının ardından aradan 36 gün geçtiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmar Barışı başvurusunda en önemli konu; ilgili binanın oturumunun, kat sayısının ve katların metrekaresinin doğru ölçülmesidir. Bu konuda teknik ölçümler için bir mühendis veya mimardan ya da buna benzer teknik bir kişiden destek almak gerekir.

Burada çoğu kişi sadece bina bazında kaçak ya da izinsiz bir fazlalık aramaktadır. Halbuki konuyu daha geniş düşünmek gerekiyor: Sadece bina değil, binanın içinde bulunduğu bahçe duvarı da imara aykırı ise bu kısmı da beyan etmek gerekiyor."

Yüksel, imarlı bir arsada bulunan binanın ne kadarının imar hakları içinde, ne kadarının dışında olduğunu iyi analiz etmek gerektiğini vurguladı.

"Alan imarlı ve binanın kaçak kısmı imar ölçütlerine göre korunabiliyorsa, belki belediye ya da valilik ruhsatı ile ruhsatlandırmak mümkündür." diyen Yüksel, burada imar hukukçusu ya da plancıya hesap yaptırmak gerektiğinin altını çizdi.