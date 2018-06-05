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'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Özhaseki, kamuoyunda "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Özhaseki, "Devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla başbaşayız. Onun yönetmelikleri bugün yayımlanıyor. İnşallah cuma günü itibarıyla müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Özhaseki, "Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir." ifadesini kullandı.

Özhaseki, toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inandıklarını söyledi.

İmar Barışı düzenlemesinin üç tane istisnası olduğunu belirten Özhaseki, "Birincisi Boğaziçi ön görünümü, ikincisi Sultanahmet çevresi, bir de Gelibolu Yarımadası." dedi.

'İMAR YASASI GELİYOR'

Bakan Özhaseki, "Asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor." diye konuştu.

"Bir yerde imarda artış sağlanmışsa, bir rant varsa bunun kamuya bedelinin ödenmesi lazım." diyen Özhaseki, "Mesela parsel bazlı yoğunluk artışının yasaklanacağı hükmünü ben kendim yazdım. Bunu tartışacağız tabii. Ufak tefek değişikliklere uğrayabilir, belki muhalefetten de katkıda bulunurlar." ifadesini kullandı.

Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasını da içeren düzenlemeye ilişkin Özhaseki, "Okul idaresinin izin vermesi lazım. Bazı yerlerde bahçe çok müsait değildir. Okul yönetimi 'Burada yapılamaz' diyecek o zaman." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanı E-Devlet İmar barışı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İMAR BARIŞI DEĞİL İMAR ÇIBANBAŞI sı olan bu yasa ile kamu arazisine konanlara MÜKAFAT VERİLİYOR. Yine binasını ruhsat alarak yapmış amma bazı eksikleri var denilerek KAT MÜLKİYETİNE GEÇEMEMİŞ yapı ve daire sahiplerine 2 kat fazla ödeme yaptırılarak KAÇAK YAPANLARA GÖRE HAKSIZLIK VARDIR. Binasını tamamen kaçak yapan bir öderken ruhsat alan neden 2 kat farklı ücret ödüyor hak ve adalet neresinde. Arsasına ruhsatlı 2 kat bina yapmasına izin verilmeyen TC.VATANDAŞINA komşusu kaçak 7 kata varan yapıyı yapana YAPI BELGESİ ile AFERİN,İYİ YAPTIN .NE DİYE RUHSAT VE PLAN-PROJE İLE UĞRAŞTIN DENİLİYOR.
bizim sokağın altında yeşil bi alan var orayı çevirsek bizede tapu verirlermi
VERMEZLER NEDEN DİYECEKSİN İMAR AFFI KENDİ ADAMLARINA ÇIKMIŞ BİZİM GİBİ GARİBANLARA ÇIKARMADILAR
ne müjdesi ! 16 yıldır bu millete müjde veriyorsunuz. sanki 16 yıldır ülkeyi ben yönetiyorum.
plan-proje, tapu kayıt belgesi %3, kat irtifakı %3, kat mülkiyeti %3, belediyelerin yüksek rayiç bedeli derken maliyetin ne kadar olduğunu düşünün, bu millet sağmal inek değil bu parayı bu krizde nereden bulacak, yesinler sizin affınızı
Müteahit bina bitirme ruhsatı almadan %80 de bıraktığı için Kat Mülkiyetimiz yok. binada eksik olmamasına rağmen belediye dünyanın rüşvetini istiyor. Bu yasadan faydalansak ne ödeme çıkıyor? şu değerinin %3 ü mevzusu raiç bedel mi yoksa emlak bedeli mi? cevaplayan olursa sevinirim
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