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İmar barışında 2 milyar 800 milyon civarında para toplandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısı 5 milyon 160 bine ulaşan "imar barışı"nda 2 milyar 800 milyon lira civarında para toplandığını bildirdi.

İmar barışında 2 milyar 800 milyon civarında para toplandı

Kurum, Moskova'da 12'ncisi düzenlenen Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'te yabancılara mülk satışını düzenleyen bölüme değindi. Düzenlemenin inşaat sektörü adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kurum, sektörün böylece büyük bir atağa kalkacağını dile getirdi.

Son 5 yılda yabancıya 12 milyar dolarlık gayrimenkul satışı yapıldığını belirten Kurum, "Yabancıların o son 5 yılda aldıklarını bir yılda almalarını sağlayacak tanıtım yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Gayrimenkul fuarlarının tanıtım açısından önemine işaret eden Kurum, "Biz Bakanlık olarak bu tür fuar ve tanıtımlara güçlü bir şekilde gideceğiz. Ben elde satışta bekleyen konutların hızlı bir şekilde satılmasına yönelik bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bu vatandaşlık sürecini de çok kısa bir zamanda bitireceğiz. Yani buna ilişkin düzenleme de olması lazım." ifadelerini kullandı.

İlgili bakanlıkların da yer aldığı bir komisyon kurularak, sürecin yönetileceğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu düzenleme gerçekten çok önemli. İhtiyacımız olan en önemli düzenleme hem yurt dışından döviz girdisi sağlayacağız ve iç pazarın dışında daha büyük bir pazarımız da olacak. Ülkemiz turizm ve tarih anlamında bölgedeki en güzel şehirlerden biri. Ancak bu paydan hak ettiği kadar alamıyordu. Çünkü Yunanistan'daki düzenleme çok düşüktü ki Yunanistan krizden bile bu sayede çıktı diyebiliriz. Tabii AB'nin de desteği oldu ama bu manada bu düzenlemenin de çok büyük katkısı oldu. Bize de çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum."

Yabancıya konut satışında 2019 hedefi 10 milyar dolar

Yabancıya konut satışındaki hedefe ilişkin bir soruya karşılık ise Kurum, "2019 hedefimiz 10 milyar dolar." ifadesini kullandı.

"İnşaat sektöründe Rusya ile iş birliği olup olmayacağına" ilişkin soru üzerine Kurum, Türkiye'nin yurt dışındaki yaklaşık 368 milyar dolarlık işinin yüzde 19,5'inin Rusya ile yapıldığını, bunun daha da artırılması gerektiğini söyledi.

İki ülke liderlerinin bu konudaki beklentilerinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Kurum, hem bu seviyeye ulaşılması hem de 27 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade etti.

Yüklenici firmaların sorunlarını dinlediklerini belirten Kurum, Türkiye'den inşaat malzemesi getirilmesi ve işçilik konusundaki maliyetlerin düşürülmesi noktasında yapılabileceklerin görüşüldüğünü dile getirdi.

"Yeni Moskova Projesi'nde çalışan müteahhit sayısı artırılmalı"

Rusya'nın Türkiye ile inşaat alanında iş birliği yapmak istediğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Hem şehirlerin altyapısı hem de Bakanlıkta mevcut kullandığımız TAKBİS, coğrafi bilgi sistemi, e- devlet sistemine ilişkin bizim görüşlerimizi almak istiyorlar. Diğer taraftan TOKİ ve Emlak Konutla son 16 yılda bir milyonun üzerinde konut yaptık. Onları kendilerine aktardık, bu tecrübelerimizi paylaşımlarımızı aktarabileceğimizi söyledik. Onlar da memnuniyetle karşıladılar."

Kurum, "Yeni Moskova Projesi"nde çalışan müteahhit sayısının artırılması gerektiğini belirterek, çalışma grubu içerisinde bunların da görüşüleceğini bildirdi.

Sektörün ihtiyacına yönelik düzenlemelerin yapılacağını vurgulayan Kurum, "Bulunduğumuz ekonomik savaş içerisindeki durumdan da en kısa süre içerisinde çıkacağız. Benim buna güvenim tam. Güzel bir ahenkli çalışma var, inşallah kısa zamanda da sektörümüzle birlikte çıkacağız." dedi.

İmar Barışı'nın usul ve esasları yayımlanacak

Bakan Kurum, "İmar barışı" düzenlemesindeki son duruma ilişkin de "Turizm, sanayi alanlarında sahada belli problemler vardı. Sosyal donatıların, havaalanlarının barıştan faydalanması noktasında sıkıntılar vardı. Onlara ilişkin usul ve esasları hazırladık. Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik. İnşallah bugün yarın yayımlanır. Dolayısıyla sahadaki problemler çözülür diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"İmar barışı" başvurularına ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, "Başvuru sayısı 5 milyon 160 bine ulaştı. 2 milyar 800 milyon civarında da para toplandı." diye konuştu.

Kurum, bununla ilgili süre uzatımının söz konusu olmadığını vurguladı.

"Millet bahçelerinde ilk projeler gelmeye başladı"

Millet bahçeleriyle ilgili ilk projelerin kendilerine ulaştığını anlatan Kurum, "Yıl sonuna kadar birçoğunun ihalesini yapacağız." dedi.

Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin projesinin yıl sonuna kadar tamamlanıp 2019 başında ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Emlak Bankasına ilişkin de bilgi veren Kurum, genel kurulun toplandığını ve "Emlak Katılım Bankası" olarak ana sözleşmenin geçtiğini anlattı.

Bakan Kurum, kısa adı "Emlakbank" olan bankanın, Bakanlık bünyesindeki ilgili kuruluşlarla ilişkilerini sağlayabilmesi için düzenleme yapılmasının ardından sahada Bakanlığa bağlı kuruluşlarla çalışacağını söyledi.

-Şehrim 2023 projesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da mart ayında "Şehrim 2023" adlı bir çalışma başlattıklarını hatırlatarak, bu kapsamda 30 büyükşehirde 6 ay boyunca 85 bine yakın vatandaşa ulaşıp beklenti ve taleplerini dinlediklerini anlattı.

"Şehrim 2023"ün raporlarının hazırlandığını ifade eden Karaaslan, "Bu raporları Sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Yerel seçimin bir ayağı aday belirleme süreci olduğu kadar, aslında ikinci etapta o adayın şehriyle ilgili ne söylediği, konusuna ne kadar hakim olduğu ve ne vadettiği. Dolayısıyla bu çalışmada burada müthiş bir veri olarak şu anda elimizde." diye konuştu.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç de yaptıkları çalışmaları anlattı. AA

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