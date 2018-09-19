İmar barışında 2 milyar 800 milyon civarında para toplandı

Gayrimenkul fuarlarının tanıtım açısından önemine işaret eden Kurum, "Biz Bakanlık olarak bu tür fuar ve tanıtımlara güçlü bir şekilde gideceğiz. Ben elde satışta bekleyen konutların hızlı bir şekilde satılmasına yönelik bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bu vatandaşlık sürecini de çok kısa bir zamanda bitireceğiz. Yani buna ilişkin düzenleme de olması lazım." ifadelerini kullandı.

Son 5 yılda yabancıya 12 milyar dolarlık gayrimenkul satışı yapıldığını belirten Kurum, "Yabancıların o son 5 yılda aldıklarını bir yılda almalarını sağlayacak tanıtım yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Kurum, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'te yabancılara mülk satışını düzenleyen bölüme değindi. Düzenlemenin inşaat sektörü adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kurum, sektörün böylece büyük bir atağa kalkacağını dile getirdi.

İlgili bakanlıkların da yer aldığı bir komisyon kurularak, sürecin yönetileceğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu düzenleme gerçekten çok önemli. İhtiyacımız olan en önemli düzenleme hem yurt dışından döviz girdisi sağlayacağız ve iç pazarın dışında daha büyük bir pazarımız da olacak. Ülkemiz turizm ve tarih anlamında bölgedeki en güzel şehirlerden biri. Ancak bu paydan hak ettiği kadar alamıyordu. Çünkü Yunanistan'daki düzenleme çok düşüktü ki Yunanistan krizden bile bu sayede çıktı diyebiliriz. Tabii AB'nin de desteği oldu ama bu manada bu düzenlemenin de çok büyük katkısı oldu. Bize de çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum."

Yabancıya konut satışında 2019 hedefi 10 milyar dolar

Yabancıya konut satışındaki hedefe ilişkin bir soruya karşılık ise Kurum, "2019 hedefimiz 10 milyar dolar." ifadesini kullandı.

"İnşaat sektöründe Rusya ile iş birliği olup olmayacağına" ilişkin soru üzerine Kurum, Türkiye'nin yurt dışındaki yaklaşık 368 milyar dolarlık işinin yüzde 19,5'inin Rusya ile yapıldığını, bunun daha da artırılması gerektiğini söyledi.

İki ülke liderlerinin bu konudaki beklentilerinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Kurum, hem bu seviyeye ulaşılması hem de 27 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade etti.