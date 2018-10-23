İmar Barışını fırsat bilip, 30 bin isteyen var!

İmar Barışı’ndan yararlanabilmek için son günlere girildi. Son başvuru tarihi 31 Ekim olan, son ödeme tarihi de 31 Aralık olarak belirlenen İmar Barışı kapsamında yapılan başvurular 7 milyona yaklaşırken, yapılan ödeme miktarı da 4.5 milyar lirayı buldu.

Binaların tapu alabilmesi için önemli bir fırsat sunan İmar Barışı, bazı fırsatçıları da ortaya çıkardı. İmar Barışı’na e-devlet üzerinden başvuru yaparken istenilen alan değeri, metrekare, aykırılık gibi bilgileri bilmeyenler mimarlık ve müteahhitlik şirketlerine yardık almak için başvuruyor. Çünkü yanlış beyan tespit edildiğinde alınan belge iptal oluyor. Ancak bu işi de fırsatçılığa çevirip, çok yüksek fiyatlar isteyen mimarlık ve müteahhitlik firmaları türedi. ;

Gazete Vatan'dan Meltem Kara'nın haberine göre; Hatta emlakçılar bile bu işi yapmaya başladı. Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için ilk etapta gerekli olmayan proje çizimlerini yapıp 15 bin hatta 30 bin lira isteyenler de var. Oysa ki Yapı Kayıt Belgesi almak için süreci yürüten firmalar daire başı 200-300 lira gibi bedellerle bu işlemleri yapıyor. Tapu işlemleri de dahil edildiğinde hizmet bedeli daire başı yalnızca 2-3 bin lira oluyor.