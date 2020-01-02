İMEAK Deniz Ticaret Odası, "Denizci Millet, Denizci Ülke" yarışması başlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası, denizcilik sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla "Denizci Millet, Denizci Ülke" adıyla fikir ve proje yarışması başlattı.

İMEAK açıklamasına göre, yarışma ile Deniz Ticaret Odası'nın "Denizci Millet ve Denizci Ülke" vizyonu çerçevesinde, Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere taşınması amaçlanıyor.

Aynı zamanda, denizciliğin uluslararası ölçekte kullandığı milli sistem ve teknolojiler, uygulamalar, imkan ve kabiliyetler ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılması hedefleniyor.