IMF'den önemli Türkiye açıklması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin başvurusuna dair işaret olmadığını açıkladı.
IMF, mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt vererek, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.
IMF'nin açıklamasında, "Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik" ifadelerine yer verildi.
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