FİNANS

IMF'den önemli Türkiye açıklması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

IMF'nin açıklamasında, "Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik" ifadelerine yer verildi.

IMF'den önemli Türkiye açıklması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'nin başvurusuna dair işaret olmadığını açıkladı.

IMF, mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt vererek, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

IMF'nin açıklamasında, "Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik" ifadelerine yer verildi.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatıGram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IMF türkiye yardım ekonomi

En Çok Okunan Haberler

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 3 yorum
öyle görünüyorki bizi imf ye mecbur edecekler. büyük konuşmamak lazımmış . şimdi akp meydanlarda slogan olarak muhalefetin aleyhinde kullandığı her şey başına geliyor. ama buseferki daha büyük bir kriz gibi görünüyor. devletin kaynaklarını çarçur eden ekonomiye hiçbir katkı yapmayan iktidar şimdi sıcak paranın ülkeden çekilmesiyle gördüki aslında hiç kendi rezervi yokmuş. ekonomisi güçlü olan hiçbir ülke dolar karşında tl kadar ezilmiyor. güçlü ekonomiler kazandı. yangelip yatanlar batıyor.
alicaklar bekleyinnnnn.....
yakında gelir tükürdüğünü yalamamak için direniyo
Diğer Haberler
Plastik poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olacak

Plastik poşetler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olacak

TESK'ten 'sicil affı' talebi

TESK'ten 'sicil affı' talebi

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.