FİNANS

IMF Direktörü Lagarde 12 Eylül’de görevini bırakacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2019 00:36 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde görevinden istifa edeceğini açıkladı. Lagarde 12 Eylül’de görevi bırakacak.

IMF Direktörü Lagarde 12 Eylül’de görevini bırakacak

Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) genel direktörlüğü görevinden istifa edeceğini açıkladı. Bu kararı Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) başkan adaylığı konusundaki kararından sonra alan Lagarde, IMF’deki görevini 12 Eylül’de bırakacağını söyledi. Lagarde yaptığı açıklamada, “Şimdi ECB başkanı olarak aday gösterme sürecim ve bu sürecin ilerleyişi konusunda daha fazla netlikle, bu kararı IMF’nin çıkarına olacak şekilde verdim” dedi.

Lagarde ayrıca, “IMF Yönetim Kurulu şimdi yeni bir genel direktör seçmek için gerekli süreçte ilerleme konusunda için gerekli adımları atabilecek” ifadelerini kullandı.

YERİNE DAVİD LİPTON VEKALET EDECEK

IMF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada ise, Genel Direktör Christine Lagarde’nin istifasının kabul edildiği ve yerine geçecek kişinin seçilmesi için aramaların başlatıldığı bildirildi. Resmi açıklamada, "IMF Yönetim Kurulu, Genel Direktör Christine Lagarde’nin 12 Eylül 2019 tarihi itibariyle istifasını kabul etti. Lagarde tarafından verilen bu kararla, IMF Yürütme Kurulu bir sonraki Genel Direktörü seçme sürecini derhal başlattı. Genel Direktör Vekili olarak görevinde devam eden David Lipton’a da son derece güveniyoruz” denildi.

SARKOZY DÖNEMİNDE BAKANLIK YAPTI

Nicolas Sarkozy Fransız kabinesinde bakanlık yapan Lagarde, 2011’den bu yana IMF’nin başında bulunuyor. Avrupa Konseyi, ECB adaylığını onaylarsa, Avrupa Merkez Bankası’nın ve euro bölgesinin para politikalarında sorumlu ilk kadın lider olacak. Uluslararası finans çevreleri tarafından "rock yıldızı" olarak tanınan 63 yaşındaki Lagarde, siyasete atılmadan önce avukatlık yapıyordu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Para Fonu Christine Lagarde istifa

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