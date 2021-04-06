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IMF: “Dünya ve Türkiye Bu Yıl Yüzde 6 Büyüyecek”

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 22:17 | Son Güncelleme

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nın başlangıcında Dünya Ekonomik Görünümü raporunun son güncellemesi yayınlandı. IMF verilerine göre hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde yüzde 6’lık büyüme bekleniyor

IMF: “Dünya ve Türkiye Bu Yıl Yüzde 6 Büyüyecek”

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 6, 2022’de de yüzde 3,5 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu. IMF, en son Ocak ayında yayınladığı güncellemede de Türkiye ekonomisine ilişkin aynı oranda büyüme tahminleri dile getirmişti.

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nın başlangıcında Dünya Ekonomik Görünümü raporunun son güncellemesi yayınlandı. Rapordaki tabloda yer verilen tahminlere göre, 2020’de yüzde 1,8 oranında büyüyen Türk ekonomisi, 2021’de yüzde 6, 2022’de de yüzde 3,5 düzeyinde büyüme kaydedecek. IMF, Türkiye’de enflasyonun ise 2021’de yüzde 13,6, 2022’de de yüzde 11,8 seviyesinde olacağını öngördü. Cari açığın 2021’de eksi 3,4, 2022’de de eksi 2,2, işsizlik oranının ise 2021’de yüzde 12,4, 2022’de de yüzde 11 olacağı tahmininde bulunuldu.

IMF, Türk ekonomisinin 2021 yılında kaydedeceği büyümeyi geçen yıl Ekim ayındaki tahmininde yüzde 5 olarak öngörmüş, geçen Ocak ayındaysa bu öngörüsünü güncelleyerek, tahminini yüzde 6'ya yükseltmişti.

IMF küresel büyüme tahminini yükseltti

Rapora göre IMF, küresel ekonomik büyümeye ilişkin görünümü de daha yukarı seviyeye çekti. Küresel ekonominin yüzde 6 oranında büyüyeceği öngörüsünü dile getiren IMF, bunda Corona virüsü pandemisine karşı eşi görülmemiş türden politikaların hayata geçirilmesinin önemli rol oynadığını belirtti. Küresel ekonomide yüzde 6’lık oranda bir büyümeye 1970’lerden bu yana rastlanmadı.

IMF üç aydan kısa süre önceki son güncellemesinde yüzde 5,5’lik bir küresel büyüme oranı tahmininde bulunmuştu, Bu keskin değişimin büyük oranda ABD ekonomisinin hızla canlanma yönünde bir görünüm ortaya koymasını yansıttığı yorumları yapılıyor. IMF’ye göre ABD ekonomisi 2021’de yüzde 6,4 oranında büyüyecek. Bu oran 1980’lerin başından bu yana görülen en hızlı büyüme oranı konumunda bulunuyor. IMF’nin Ocak ayındaki son güncellemesinde ABD ekonomisi için öngörülen büyüme oranı yüzde 5,1’di. Bugün yayınlanan son güncellemedeki oran, Ocak ayındaki yüzde 1,3’lük oranın üzerinde, geçen yıl Ekim ayındaki tahminin ise neredeyse iki katı.

IMF’nin büyüme tahmini gerçekleşirse, 1976’dan bu yana küresel ekonomide en hızlı büyüme yaşanmış olacak. Ancak bu büyüme, Corona virüsü pandemisinin tüm dünyadaki ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirmesiyle, küresel ekonominin yakın tarihteki en büyük gerilemeyi yaşadığı dönemin ertesine denk geliyor. IMF, dünya ekonomisinin 2020’de yüzde 3,3 oranında daraldığını belirtti. Ocak ayındaki güncellemede bu oran yüzde 3,5 olarak tahmin edilmişti.

Bununla birlikte, Dünya Ekonomik Görünümü raporunun son güncellemesi, ABD ekonomisine ilişkin görünümle dünyanın geri kalanı arasında keskin bir farklılığa da işaret ediyor. Bunda ABD’de hayata geçirilen 1,9 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin önemli payı var.

Almanya, Fransa ve Japonya gibi diğer gelişmiş ekonomilere ilişkin görünüm, rapora göre Ocak ayından bu yana çok büyük bir ilerleme göstermedi. Yine de IMF, ABD ekonomisindeki ilerlemenin etkisiyle, gelişmiş ekonomilere ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,3’ten yüzde 5,1’e yükseltti.

Gelişmekte olan ekonomilere ilişkin tahminler de bir miktar ilerleme gösterse de gelişmiş ekonomilere göre daha geri düzeyde kaldı. IMF gelişmekte olan ekonomiler için tahminini, bir önceki güncellemeye göre sadece yüzde 0,4 oranında arttırarak, yüzde 6,7’ye yükseltti.

IMF raporda, ekonomik toparlanmanın farklı bölgelerde ve farklı gelir grupları arasında değişen hızlarda bir seyir gösterdiğini belirterek, bu farklılaşmanın, aşı dağıtımının hızı, ekonomik politika desteğinin düzeyi ve turizme bağlılık gibi yapısal faktörlerle bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

IMF, ekonomik görünümle alakalı olarak hala yüksek düzeyde bir belirsizliğin olduğuna da vurgu yaparken, sağlanan ilerlemelerin, pandemiye karşı başarı düzeyi başta olmak üzere çok farklı unsurlar yüzünden kolayca tersine dönebileceği uyarısında bulundu.

Raporda, “Aşılarda daha büyük ilerlemeler kaydedilmesi, tahminleri de yukarıya taşıyacak ancak aşılara direnebilen yeni virüs varyantları keskin bir gerilemeye de yol açabilir” ifadesi kullanıldı.

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