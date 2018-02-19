'IMF, faiz lobisine sahip çıkıyor'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Merkez Bankası'na açıkça faiz artırma çağrısı yaptığı 4. Madde Konsültasyonu Raporu'na sert tepki gösterdi.

Oran, "Faiz lobisine sahip çıkan IMF heyeti, '4. Madde Konsültasyonu' adını verdiği raporunu kendi Yönetim Kurulu'na sunacakmış. 5. Madde'yi de onlara ben söyleyeyim. IMF'nin yaptığı, uluslararası kumpaslara ortak olarak Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açmaktır. Onların işine gelen 90'ların Türkiye'si geride kaldı" dedi.

Para Fonu'nun 2017 yılı raporunda Türkiye için yüzde 2.9 büyüme tahmini öngördüğünü hatırlatan Oran, "O gün Türkiye yüzde 2.9 büyüyecek diyordunuz, şimdi yüzde 7 büyüdü diyorsunuz. Dünya bu tahminlerinize mi güvenecek?" diye sordu.

Oran, şunları söyledi:

"İstanbul'da 420 bin firmayı temsil eden İTO'nun Başkanı olarak IMF'ye diyorum ki elinizdeki verileri düzgün okuyun, karıştırmayın. Türkiye'nin üretim ve büyüme dinamiklerini dikkate alın. Neymiş, faizi artıracakmışız… Bankalarımızı da bu oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ben Türkiye'deki en büyük finans kuruluşlarının başında bulunmuş ve halen bir katılım bankasının başında bulunan, hayatı finansın içinde geçmiş biri olarak diyorum ki Türkiye'nin gelişmesi için Türkiye'de faizler bir an önce düşmeli. Burada tercih üretim midir, yoksa finans lobilerini beslemek midir? IMF'nin sadece faizi artırmaya dayalı politikalarının iflas ettiği Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar defalarca kanıtlanmıştır"