IMF küresel ekonomi için daha iyimser

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yılki büyüme tahmini yüzde 6,3’ten 6,7’ye çıkartılırken, 2022 için öngörülen yüzde 5 sabit kaldı.

ABD’den farklı bir kriz yönetimi izleyen ve aşı sürecinde Washington’ın gerisinde kalan Euro Bölgesi'nin toparlanmasının ise 2022 ortalarını bulabileceği belirtildi. Raporda Avrupa’nın kilit ekonomisi Almanya için 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,5'ten yüzde 3,6’ya çıkartıldı.

IMF’in "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda virüsün ilk görüldüğü ülke olmasına karşın pandeminin olumsuz etkisinden hızlıca çıkıp toparlanma sürecine giren Çin ekonomisinin yanı sıra ABD’nin de bu yıl içinde pandemi öncesi döneme dönmesinin beklendiği belirtildi.

IMF’in Türkiye için büyüme öngörüsü ise değişmedi.Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs pandemisinin etkisindeki küresel ekonominin Ocak ayında öngörülenden daha çabuk toparlanacağını açıkladı.

IMF’in Türkiye’ye ilişkin 2021 büyüme öngörüsünde de bir değişiklik yapmadığı görüldü. 2020’de yüzde 1,8’lik büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, bu yıl yüzde 6, 2022'de ise yüzde 3,5’e büyüyeceği öngörüldü.

Türkiye için enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 13,6; 2022 için yüzde 11,8 olarak açıklanırken, işsizlik oranının ise bu yıl 12,4, gelecek yıl yüzde 11 seviyesinde olacağı tahminine yer verildi.

Aşı dağıtımında adalet vurgusu

Özellikle aşı sürecinde hızlı ilerleyen ülkelerde ekonomik anlamda toparlanmanın da hızlı olacağı belirtiliyor. IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath aşının krizden çıkış yolu olduğunu vurguladı. Gopinath, daha hızlı biçimde bazı adımların atılması halinde daha etkili bir toparlanmanın da söz konusu olabileceğini, diğer yandan aşıların etki etmediği virüs varyantlarının ortaya çıkması halinde "daha uzun bir kriz süreci'' yaşanabileceğini söyledi.

Aşı sürecinden sonra atılacak adımların da önemli olduğunu belirten Gopinath, ellerinde diğer ülkelere kıyasla çok daha az aşı bulunan yoksul ülkelere dikkat çekerek, aşıların uluslararası düzeyde adil biçimde paylaştırılması gerektiğini ifade etti. Gopinath, bazı ülkeler yaza kadar nüfusunun çoğunluğunu aşılamış olacağını, çoğu ülkenin, özellikle yoksul ülkelerin ise belki de 2022 sonunu beklemek zorunda kalacağını söyledi.