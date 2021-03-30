IMF küresel ekonomide tahmininin üzerinde büyüme bekliyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, devam eden belirsizliklere rağmen 2021’de dünya ekonomisinde toparlanma ve büyüme beklentilerinin arttığını söyledi. IMF ile Dünya Bankası arasında her yıl düzenlenen Bahar Toplantıları öncesinde küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Georgieva, "Ocak ayında 2021 için küresel ekonomik büyüme tahminimizi yüzde 5,5 olarak açıklamıştık" hatırlatmasında bulundu.

IMF Başkanı, birçok gelişmiş ekonomide aşı destekli toparlanma beklentisiyle şu anda daha fazla ivme beklediklerini vurgulayarak, bu beklentinin gelecek haftaki Dünya Ekonomik Görünümü raporlarına yansıyacağını ve koşulların 2021 ve 2022 küresel ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine imkan sağladığını ifade etti.

ABD ve Çin toparlanmada başı çekiyor

Hızlı toparlanmada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin ekonomilerindeki büyümenin başlıca rolü olduğunu belirten Georgieva, Washington yönetiminin devreye soktuğu 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin etkisinin de bu bağlamda çok yüksek olduğunu dile getirdi. Georgieva, ABD ve Çin'in 2021 sonunda kriz öncesi büyüme performanslarına erişebileceğini de ifade etti.