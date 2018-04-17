IMF'nin bu yıl Türkiye için büyüme tahmini 4.4

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini revize etti.

IMF, Türkiye'nin 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltti.

Fon, Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4'e çekti.

IMF, küresel ekonomi için 2018 ve 2019 büyüme beklentisini yüzde 3,9 olarak korurken, Euro Bölgesi için bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,4’e çıkardı.