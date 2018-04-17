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IMF'nin bu yıl Türkiye için büyüme tahmini 4.4

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

IMF Türkiye'nin bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıkarırken, gelecek yıl beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4'e indirdi.

IMF'nin bu yıl Türkiye için büyüme tahmini 4.4

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini revize etti.

IMF, Türkiye'nin 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltti.

Fon, Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4'e çekti.

IMF, küresel ekonomi için 2018 ve 2019 büyüme beklentisini yüzde 3,9 olarak korurken, Euro Bölgesi için bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,4’e çıkardı.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
IMF ağlamaya başladı spekülatif haberler yaparak . Ülke kendi kendine yetmeye başladı ve üstüne çıkmaya başladı . IMF den borç alma devri kapandı . Eskidendi o sömürme ülkemizi .
İMF ŞİŞİR BELİ BİR KAÇ YÜZ MİLYAR DOLAR BORÇ VERİRSİN BUNLAR 25 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ 10 YIL REKLAM YAPTILAR, TULUMBADA SU BİTTİ, YANDAŞ YEDİ BİTİRDİ KOMİSYONCULAR ALACAĞINI ALDI ?
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