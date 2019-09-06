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IMF’nin yeni başkanı için yaş sınırı kaldırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu’na, başkan olma yaşını 65 ile sınırlayan kuralın kaldırıldığı bildirildi.

IMF’nin yeni başkanı için yaş sınırı kaldırıldı

IMF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF Yönetim Kurulu, oy çokluğuyla Fon'un mevcut kurallarına göre, IMF Başkanlığı'na seçilmek için 65 yaşını ve bu görevdeyken 70 yaşını geçmemek şartını yürürlükten kaldırdı.

Açıklamada, söz konusu şartın 1951 yılında konulduğu hatırlatılarak, başkanlıktan ayrılan Christine Lagarde’nin yerinin 4 Ekim’de doldurulacağına işaret edildi.

Söz konusu değişiklik; 13 Ağustos’ta 66 yaşına giren ve Avrupa’nın başkanlık için önereceği tek aday olarak kalan Bulgaristan kökenli Dünya Bankası Üst Yöneticisi Kristalina Georgieva’nın IMF’ye yeni başkan olabilmesine yönelik engellerin kaldırılması olarak değerlendirildi. IMF’nin açıklamasında ise bu konuya ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

KAYNAK:AA

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