FİNANS
  4. IMF, Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyümesini bekliyor

IMF, Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyümesini bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temmuz ayından itibaren politika faizlerini 1000 baz puan indirdiğini hatırlatırken 2019'da ise yüzde 0,2'lik büyüme gerçekleşeceğini öngördü

BRÜKSEL (AA) - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye heyeti, Türk ekonomisinde bu yıl yüzde 0,2, 2020'de ise yüzde 3 büyüme öngörüldüğünü açıkladı.

Uluslararası Para Fonu'nun yayımladığı değerlendirme raporunda, IMF heyetinin Türkiye'ye ilişkin "4. madde görüşmelerini" tamamladığı bildirildi.

Türkiye'de, küresel finansal krizin ardından büyümenin dış kredilere daha fazla bağlı olduğu ifade edilen raporda, çeşitli dengesizlikler ile piyasa algılarındaki değişimin 2018'de liradaki değer kaybını tetiklediği belirtildi.

Genişletici maliye politikası, kamu bankaları tarafından piyasaya hızla kredi sağlanması ve daha uygun dış finansman koşullarının desteği ile Türkiye'de ekonomik büyümenin başladığı kaydedilen raporda, piyasa baskılarının azalması ile Türk lirasının toparlandığı, ithalattaki azalma ve güçlü turizm sezonunun cari hesabın olağanüstü biçimde düzelmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Raporda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temmuz ayından itibaren politika faizlerini 1000 baz puan indirdiği anımsatılarak, güçlü baz etkisi, liradaki göreceli istikrar ve negatif üretim açığının enflasyonun sert biçimde düşmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Kamu bankalarının kredi büyümesini destekledikleri ifade edilen raporda, Türkiye'de toplam kamu borcunun düşük olduğu hatırlatıldı ve ekonomideki mevcut sakinliğin kırılgan olduğu, düşük rezerv tamponu, yüksek dış finansman ihtiyacı ile banka ve şirketlerin bilançolarına ilişkin hassasiyetlerin sürdüğüne dikkat çekildi.

Orta vadede daha güçlü ve daha esnek bir büyüme için kapsamlı reform paketine ihtiyaç duyulduğunun altı çizilen raporda, para politikasının enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye odaklanması gerektiği ifade edildi. Raporda, Türkiye'nin 2019'da yüzde 0,2, 2020 ve 2021'de yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi.

Yıl sonu enflasyonun 2019'da yüzde 13,5, 2020 ve 2021'de yüzde 12 olacağı öngörülen raporda, işsizliği 2019'da yüzde 13,8, 2020'de yüzde 13,7, 2021'de 12,9 seviyesinde gerçekleşmesi beklendiği de vurgulandı.

- 4. madde konsültasyonu nedir?

IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kez) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.

Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.

PARTNERKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldıKylie Jenner: Stormi en güzel Noel hediyesini aldı
Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)
Elvan: “9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık”Elvan: “9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyüme ekonomi IMF türkiye

En Çok Okunan Haberler

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

2020'de altın fiyatları nasıl olur?

2020'de altın fiyatları nasıl olur?

1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)

Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)

Elvan: “9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık”

Elvan: “9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık”

Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak

Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak

Mersin Uluslararası Limanı, 2019’un lider limanı oldu

Mersin Uluslararası Limanı, 2019’un lider limanı oldu

Akkuyu NGS’nin türbin tesisatının soğutma sistemi ekipman tedariki için anlaşma imzalandı

Akkuyu NGS’nin türbin tesisatının soğutma sistemi ekipman tedariki için anlaşma imzalandı

İsmail Demir: Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih

İsmail Demir: Bursa, yerli otomobil için en doğru tercih

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.