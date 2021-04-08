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IMF’den Toparlanma Müjdesi Faiz Oranı Uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 20:04 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu, küresel ekonominin Corona virüsü krizinden beklenenden daha hızlı toparlandığını bildirdi; ancak faiz oranlarındaki artışın sancılı olabileceği uyarısında bulundu

IMF’den Toparlanma Müjdesi Faiz Oranı Uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yürütme Kurulu, küresel ekonominin Corona virüsü krizinden beklenenden daha hızlı toparlandığını bildirdi; ancak faiz oranlarındaki artışın özellikle gelişmekte olan ekonomiler için sancılı olabileceği konusunda uyardı.

Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), yayınladığı bildirgede, Corona virüsü aşılarının dünya çapında dağıtımını hızlandırmanın önemini vurguladı ve uluslararası işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

24 üyeli komite, "Küresel mali koşulların hızlı bir şekilde sıkılaşması durumunda, artan mali kırılganlıklar risk oluşturabilir. İklim değişikliği ve diğer ortak zorluklar daha acil hale gelirken, kriz daha uzun vadeli hasara neden olabilir; yoksulluk ve eşitsizlikleri şiddetlendirebilir" ifadelerini kullandı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da basın toplantısında yaptığı açıklamada, özellikle orta gelirli ülkeleri temsil edenler dahil tüm IMFC üyelerinin, fonun Özel Çekme Hakları (SDR) adlı para birimi rezervinin, 650 milyar dolarlık genişlemesini güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi.

IMF Başkanı, rezervlerin dağıtımının, orta gelirli ülkelerin pandemi nedeniyle daralan mali kaynaklarını güçlendirmelerine özellikle yardımcı olacağını söyledi.

Kristalina Georgieva ayrıca IMF'nin ana kota kaynakları konusunda yeni bir anlaşma müzakere etmenin zor olacağını, ancak üye ülkelerin bu sürece güçlü bir katılım gösterdiğini söyledi.

Georgieva, "Toplantıdan iki mesaj aldım. Birincisi, küresel mali güvenlik ağının merkezinde yer alan IMF için güçlü destek ve bizim işimizi yapmak için yeterli kaynaklara sahip olduğumuzu görmeye yönelik tüm üyelerin açık istekliliği" dedi.

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