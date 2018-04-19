İnanlar'dan konut alanlara 'kredi' şoku

İnanlar İnşaat’ın patronu Serdar İnan’ın iflasını açıklaması, İnanlar’dan ev alan binlwerce kişi için yıllarca sürecek büyük bir sorunun başlangıcı oldu. İnan, Twitter üzerinde yaptığı açıklamalarda konkordato ilan edeceğini açıkladı.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre Dumankaya ve Fi Yapı’da maketten ev alanlar farklı sorunlarla boğuşurken İnanlar İnşaat’tan ev alanlar ise kredi oyunu ile karşı karşıya kaldı. Evlerini teslim alan, hatta evlerde oturan malikler tapularını üzerlerine almak için harekete geçince, şirketin borç yüküyle karşılaştılar. Malikler, şirketin mortgage yani konut kredisi yerine ‘proje kredisi’ kullandırmasında bundan dolayı tapularını almak için 510 milyon liralık borcun çözülmesi süreciyle uğraşacaklar. 12 projede sayıları 870 bulduğu ifade edilen mağdurlar dün itibariyle mahkemeye giderek dava açtılar. Ancak sürecin çözümünün en az 3-4 yıl bulması bekleniyor.

Mağdurların avukatlığını üstlenen Gürhan Ünlü, İnanlar’ın Teras Tema, Teras Plus, Teras Hayat ve Teras Çekmeköy projesindeki mağdurların avukatı olarak İstanbul Mahkemesi’nde dava açtıklarını söyledi. İnsanların şirkete çok güvenerek banka kredisi ya da şirketin verdiği ödeme sistemiyle projeden taşınmaz aldığını, bu nedenle gidip tapuya bakmayı düşünmediklerini aktaran Ünlü, “Burada bankalar garantör olarak İnanları baz alıp, konut alanlara konut kredisi yerine proje kredisi kullandırıyor. Kimi projelerde teslimin üzerinde 1-1,5 yıl geçmesine rağmen tapular verilmedi. İnsanlar aradıklarında ise iskan problemi var, konu çözülür çözülmez tapular verilecek söylemleriyle oyaladılar. Bu konuda pek çok yazışma ve ihtar bilgisi, verilen cevaplar var” iddiasında bulundu.