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  4. İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin tarihi İnanlı Çeşmesi, ihaleyle işletmeye verildi.Daha önce Muratlı Belediyesi tarafından tapusu ücretsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen alan, son olarak Büyükşehir Belediyesi’nce de Tekir Ağaç A.Ş.’nin sorumluluğuna bırakılmıştı.

İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin tarihi İnanlı Çeşmesi, ihaleyle işletmeye verildi.
Daha önce Muratlı Belediyesi tarafından tapusu ücretsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen alan, son olarak Büyükşehir Belediyesi’nce de Tekir Ağaç A.Ş.’nin sorumluluğuna bırakılmıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tekir Ağaç Peyzaj Park Bahçe Tur. ve Organizasyon San. ve Tic. A.Ş. tarafından çıkarılan Muratlı İnanlı Çeşmesi’nin işletmecilik ihalesini aylık 9 bin 550 TL + KDV teklif ile Lüleburgaz firması kazandı.
Arsa vasıflı sosyal tesis alanı, açık alan içerisinde 460 m2 kapalı alan içkili restoran olarak kullanılmak kaydıyla kiraya verildi.
Öte yandan, 2. ve 3. yıllara ait kira artışı ise TUİK tarafından belirlenen ÜFE oranında yapılacak.

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