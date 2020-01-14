İNDER, 2020'de konut satışlarının 1,2 milyon adedi aşmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yıl toplam konut satışlarının 1,2 milyon adedi aşmasını beklediklerini belirterek, "Bu satışların en az 50 bin adedinin de yabancılara satılacağı yönünde öngörümüz bulunuyor." dedi.

Durbakayım, İnşaat ve Konut Konferansı'nda yaptığı konuşmada, oldukça zorlu ancak bir o kadar öğretici bir yılın geride kaldığını söyledi.

Durbakayım, Türkiye'nin ve sektörün yaşadığı bu zorlu süreçte, konut yapım işini sadece "kar" olarak görenlerin elimine olduğunu, "ar" olarak görenlerin ise deneyim ve birikimleri sayesinde ayakta kaldığını belirterek, "Eğer geçen yılı yaşamamış olsaydık sektöre sonradan giren 'kar' amaçlı firmaların yarattığı bu sorun, kangrene dönüşecek ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktı." dedi.

Hasılat paylaşımı ve kat karşılığı şeklindeki konut yapım sisteminin sorgulanması gerektiğini, kar-zarar ortaklığının bu iki yöntemin yerine kullanılmasının daha verimli olacağının görüldüğünü ifade eden Durbakayım, "Bakanlığın ve ilgili kurumların da devreye girmesi ile sektörde açılan bu yaraya neşter atıldı. Artık herkes konut üretimi yapamayacağı gibi, yapılacak projeler de kitabına uygun bir şekilde inşa edilecek." ifadelerini kullandı.