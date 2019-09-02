FİNANS

İndirim festivaline yoğun ilgi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

İndirimli alışveriş fırsatlarının yanı sıra birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyen Venezia Mega Outlet, “İndirim Festivali” ile ziyaretçilerinin yüzünü bir kez daha güldürdü. Banu Alkan, Pınar Dilşeker ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla 29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenen indirim festivali yoğun ilgi gördü.

İndirim festivaline yoğun ilgi

İndirimli alışveriş fırsatlarının yanı sıra birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyen Venezia Mega Outlet, “İndirim Festivali” ile ziyaretçilerinin yüzünü bir kez daha güldürdü. Banu Alkan, Pınar Dilşeker ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla 29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenen indirim festivali yoğun ilgi gördü.

İtalyan mimarisinin en güzel örneği olan Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’te Zyfest işbirliği ile düzenlenen indirim festivali, ziyaretçilere çok özel indirimler sunarken sosyal medya fenomenlerinin düzenlediği atölyelerle aileler ve çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Festivale katılan ünlü isimler ilgi odağı olurken, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

ÜNLÜ İSİMLER FESTİVALDE

İndirim festivaline katılan ünlü isimler arasında Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da yer aldı. Banu Alkan, alışveriş yaparken sevenleriyle de fotoğraf çektirdi. Türk fantezi müziğinin usta ismi Pınar Dilşeker de festivali renklendiren isimler arasındaydı.

Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri paylaşımlarla milyonlarca takipçisi bulunan Gizem Hatipoğlu ve Gözde Akyıldız gibi birçok isim festivalde takipçileri ile buluştu. Anne-bebek ve moda bloggerlarının katılım sağladığı festivalde ziyaretçiler eğlenceli sohbetler ve indirimli alışverişi bir arada yakaladı.

ÇOCUKLARA ÖZLE AKTİVİTELER

AVM’de ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Sosyal medya hesapları ile keyifli paylaşımlar gerçekleştiren fenomenlerin ağırlandığı gün boyunca; Fundafashion sosyal medya hesabı çocuklar için bileklik yapma atölyesi, İngilizce öğretmeni olan masalveannesi hesabı İngilizce oyun atölyesi, hemsirannem hesabı ilk yardım eğitimi, balyanagınhikayesi hesabı tohum ekim atölyesi düzenledi. Seda Çelik Ataç’ın gerçekleştirdiği organik beslenme söyleşisi ile çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş indirim

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