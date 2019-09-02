İndirim festivaline yoğun ilgi

İndirimli alışveriş fırsatlarının yanı sıra birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyen Venezia Mega Outlet, “İndirim Festivali” ile ziyaretçilerinin yüzünü bir kez daha güldürdü. Banu Alkan, Pınar Dilşeker ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimlerin katılımıyla 29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenen indirim festivali yoğun ilgi gördü.

İtalyan mimarisinin en güzel örneği olan Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’te Zyfest işbirliği ile düzenlenen indirim festivali, ziyaretçilere çok özel indirimler sunarken sosyal medya fenomenlerinin düzenlediği atölyelerle aileler ve çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Festivale katılan ünlü isimler ilgi odağı olurken, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

ÜNLÜ İSİMLER FESTİVALDE

İndirim festivaline katılan ünlü isimler arasında Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da yer aldı. Banu Alkan, alışveriş yaparken sevenleriyle de fotoğraf çektirdi. Türk fantezi müziğinin usta ismi Pınar Dilşeker de festivali renklendiren isimler arasındaydı.