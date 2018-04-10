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İneğini sattı solucan gübresi üretmeye başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Tokat'ın Dedeli köyünde yaşayan Münife Sarı, 4 çocuğunun eğitimi için, ahırdaki tek ineği satıp paranın yarısıyla solucan gübresi üretmeye başladı. Sarı, bu üretimden aylık 4 bin lira kazandığını söyledi.

Kocası rahatsızlanınca tek ineğini satıp solucan alarak gübre ürtimine başladı.

İneğini sattı solucan gübresi üretmeye başladı

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Dedeli köyünde yaşayan ve serbest çalışan Ahmet Sarı, 2 yıl önce ayaklarında ortaya çıkan rahatsızlık nedeniyle çalışamamaya başladı. Sarı Ailesi maddi sıkıntılar yaşarken, çocuklarının eğitimine ve ev ekonomisine destek olmak isteyen Ahmet Sarı'nın eşi Münife Sarı, solucan gübresi üretip satmaya karar verdi.
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Münife Sarı, 1 yıl önce ahırda bulanan tek ineklerini satarak 40 bin solucan aldı.
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Sarı daha sonra da evlerinin yanında bulunan ahırda solucan gübresi üretimine geçti.
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Münife Sarı, aracı firmalar ile solucan gübresini organik tarım işletmelerine satarken, solucanları ise Çin'e ihraç etmeye başladı.
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Eşinin rahatsızlığından dolayı ahırda son inekleri olan sarı ineğini satarak solucan gübresi üretimine başladığını söyleyen Münife Sarı, "Son bir sarı ineğim vardı. Onu sattım. Elde ettiğim paranın yarısını çocuklarımın masraflarında kullandım. Geri kalan para ile ise bu işe girdim. Şu anda 600 bin solucanım var." dedi.
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Aylık 4 bin lira kazandığını ifade eden Münife Sarı, "Allah devletimizden ve beni bu işe yönlendiren proje danışmanı Semih Efe Danışan'dan razı olsun. 4 çocuğum da okuyor. En büyüğü üniversitede, biri üniversiteye hazırlanıyor, biri ortaokulda, diğeri ise anaokulda eğitim görüyor" dedi.
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Münife Sarı, köyünde yaşayan kadınların ilk önce girişimini sıcak karşılamadıklarını daha sonra ise kendisini desteklediklerini söyledi.
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solucan gübresi solucan
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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