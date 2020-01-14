ING Türkiye çalışanları, iş hayatına ara verip hayallerini gerçekleştirebilecek

ING Türkiye, önemli bir insan kaynakları uygulamasına imza atarak çalışanlarına 6 aya kadar Turuncu Mola kullanabilme olanağı getirdiğini duyurdu. Bu sayede ING Türkiye çalışanları, istediği herhangi bir konuda; örneğin eğitim, sosyal sorumluluk ya da seyahat hayallerini gerçekleştirebilmek için 3 ay ücretli izin kullanabilecek, bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleri ile 6 aya kadar uzatabilecek.

ING Türkiye, önemli bir insan kaynakları uygulamasına daha imza atarak Turuncu Mola’yı hayata geçirdi. Bu sayede 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışanları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde 3 aya kadar ücretli izin kullanabilecek, isterlerse bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek 6 aya kadar uzatılabilecekler.

Yapılan bilgilendirmede; ING Türkiye’nin çalışanına değer veren, iş ve özel hayatta bir adım önde olmalarına olanak tanıyan bir kurum olma vizyonu ile hayata geçirdiği Turuncu Mola sayesinde çalışanlar iş yaşamından tamamen kopmak zorunda kalmadan hayallerini gerçekleştirmek, dil öğrenmek, aileleriyle vakit geçirmek veya bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak için kariyerlerine kısa bir ara verebilecek, bu sırada maaşlarını alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecekler.