ING Türkiye çalışanları, "Turuncu Mola" ile hayallerini gerçekleştirebilecek

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, öncü bir insan kaynakları uygulamasına daha imza atarak "Turuncu Mola"yı hayata geçirdi.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Turuncu Mola" sayesinde 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışanları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde 3 aya kadar ücretli izin kullanabilecek. İsterlerse bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek 6 aya kadar uzatabilecekler.

ING Türkiye'nin çalışanına değer veren, iş ve özel hayatta bir adım önde olmalarına olanak tanıyan bir kurum olma vizyonu ile hayata geçirdiği Turuncu Mola sayesinde çalışanlar iş yaşamından tamamen kopmak zorunda kalmadan hayallerini gerçekleştirmek, dil öğrenmek, aileleriyle vakit geçirmek veya bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak için kariyerlerine kısa bir ara verebilecek.

Öte yandan,çalışanlar izinde oldukları sürede maaşlarını alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecek.

- "Çalışanlarımızı daha da özgürleştirecek öncü bir uygulamaya imza attık"