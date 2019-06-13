İngilizler peşine düştü, paha biçilemiyor

Siirt’te 45 yıllık eyer ustası, Çanakkale savaşında İngilizlerden kalma at eyerlerini gün yüzüne çıkardı. Paha biçilemeyen at eyerlerine gözü gibi bakan Tokgöz, İngilizlerin de radarına girdi.

Çanakkale harbinde İngilizlerden kalma at eyerlerine gözü gibi bakıyor

İngilizler, Tokgöz ile irtibata geçerek eyerleri almak istediklerini bildirdi. Tokgöz, yıllardır koruduğu eyerleri satmak istemediğini İngilizlere iletti.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Tokgöz, İngilizlerden kalma at eyerlerini yıllarca depoda sakladıklarını, şimdi gün yüzüne çıkardıkları eyerleri alabilmek için İngilizlerin kendileriyle irtibata geçip almak istediklerini dile getirdi.

Tokgöz, “Çanakkale harbinden Türkler ve Anzaklar beraber savaşa girdikleri zaman İngilizleri bozguna uğradı. İngilizlerin eyerler, atlar, mühimmatlar orada ne kaldıysa bırakıp kaçtılar. Kaçtıktan sonra bu eyerlerde bugün de bizim elimize geçti. Bazı araştırmacı İngilizler bu bölgeye geldiler bunların nerde olduğunu öğrenmek istediler.

Yanımıza gelerek bizden bunları almak istediler. Bunlarında bizim yanımızda manevi değeri olduğu için ben satmak istemedim. Dedim bizimde atalarımız o şekilde savaşmışlar kalıntıları bizim yanımızda duruyor. Gerçekten fiyat biçilmez bunlara manevi değeri olarak bende satmak istemedim” dedi.

'ATALARIMIZIN MESLEĞİNİ SÜRMEKTEYİM' Atalarından kalma mesleği yok olmaması için sürdürdüğünü belirten Tokgöz, “Atalarımızın mesleğini sürdürmekteyim. Bunu ticari amaçlı yapmıyorum, sanatın ölmesini istemiyorum. Eskiden dedelerimiz kervancıydı.