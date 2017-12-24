İngilizler'den Van'a büyük yatırım!

24 Aralık 2017 11:34
İngilizler'den Van'a büyük yatırım!

Van'da 500 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi kuran İngiliz CMC, ileriki dönemde istihdamı 2 bine çıkarmayı hedefliyor.

 İngiltere merkezli Customer Management Center (CMC) şirketi Van'da 500 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi kurdu.

 
Customer Management Center Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van şartlarının çağrı merkezine uygun gördükleri için yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:
 
"Türkiye'de birçok ili değerlendirdik ama Van farklı özellikleriyle ön plana çıktı. Bu kenti değerlendirirken birçok kritere baktık. Bu kriterlerin tamamı bize burada iş yapmamızın cazip olduğunu gösterdi. İlk aşamada 500 kişilik bir istihdam alanı açtık. Şu anda bunun 350’ye yakını doldu. Aklımızda 2 proje daha var.Birçok büyük bir telefon operatörü, bir diğeri de bir internet şirketi. Bu projeye biz çok inanıyoruz. Teknolojik şirketlerin süreçlerini yönetmeyi çok istiyoruz. İki yeni müşterimizi de önümüzdeki ayda buraya getireceğiz. Şubat ayında Van’da 500 kişiyi istihdam etmiş olacağız. Hedefimiz 2018 sonunda bin kişiye ulaşmak, sonrasında da bunu 2 binli rakamlara çıkarmaktır. Biz sadece çağrı merkezi şirketi değiliz. Aynı zamanda iş süreçlerinin dış kaynak kullanımı ile de ilgiliyiz. Sosyal medya yönetimi, yazılım geliştirme, doküman işlemleri, süreçlerin işlenmesi, operasyonel süreçlerin yapılması ve dolayısıyla sadece çağrı merkezi odaklı değil, bütün süreçleri müşterilerimiz için yönetiyoruz."
 
Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Karaman ise,Van’ın genç nüfusu ile ön plana çıkan bir kent olduğunu belirterek, "CMC Firması Uluslararası yatırımları ile ön plana çıkmış ve dünya genelinde çok büyük istihdam yaratan önemli bir şirkettir. Van, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip kentlerinden biri. Çok nitelikli ve dinamik bir gençliğe sahibiz. Gençliğimizin bu niteliklerinden onlara istihdam yaratarak yaralanmamız gerekir. Hepimizin de çabası bu yönde. İlimizde önümüzdeki ay odamızın alt katında hizmet vermeye başlayacak olan diğer çağrı merkezimizle birlikte yaklaşık 400 gencimize iş imkanı yaratıldı ve bunlar çalışmaya başladılar. Hedefimiz 2 yıl içinde bu çağrı merkezlerimizde iki bin gencimize istihdam yaratmak olacak" dedi.
10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın