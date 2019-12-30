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  4. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den iklim değişikliği uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den iklim değişikliği uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 18:46 | Son Güncelleme

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den iklim değişikliği uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, şirketlerin iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almaması halinde çevresel koşulların geri dönülmez şekilde bozulacağı uyarısında bulundu.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Carney, genel olarak finans şirketlerinin fosil yakıtlara dayalı yatırımlarını azaltmaya başladığını, fakat bu yöndeki adımların oldukça yavaş ilerlediğini söyledi.

Carney görüştüğü büyük bir emeklilik fonu yöneticisinin kendisine ilerleyen dönemde küresel ısınmanın 3,7-3,8 derecelere kadar artış gösterebileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.

Carney, "Mesele şu; önümüzdeki 10 yılı iyi ama yetersiz işler yaparak mı heba edeceğiz? Gelecekte 1,5 santigratlık yükselişi çok hızlı bir şekilde kaydedeceğiz. Bunun sonucunda iklim çok daha yüksek derecelerde stabilize olacak." ifadesini kullandı.

Carney, şirketlerin bir an önce durumun ciddiyetini fark edip harekete geçmemesi halinde, ileride bütün varlıklarının değerini yitireceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliği ile ilgili adımların hızla atılması gerektiğinin altını çizen Carney, "Tüm petrol ve gaz rezervlerimizi kullanırsak, karbon salınımı hedefimize ulaşmamız mümkün değil. Şu anda her şirket, her finans kuruluşu, her varlık ve fon yöneticisi şunu sormalı; 'Planınız ne?" dedi.

Carney kendi yönetiminde İngiltere Merkez Bankasının iklim değişikliğinin hangi şirketler ve sektörler üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini anlamak için stres testi uyguladığını kaydetti.

Yakın zamanda yatırım bankası Goldman Sachs, Kuzey Kutbu'nda yapılacak petrol arama ve sondaj faaliyetlerini finanse etmeyeceğini bildirmişti.

Sivil toplum kuruluşu Climate Central'ın 2015'de yayımlanan "Seçenekleri haritalandırmak" adlı raporunda küresel ısınmanın 4 derece artması halinde denizlerin 9 metreye kadar yükselebileceği ve bunun da 760 milyon insanın hayatını olumsuz etkileyebileceği belirtiyor.

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BoE iklim iklim değişikliğii İngiltere Merkez Bankası Londra Mark Carney

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