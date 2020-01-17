İngiltere'den Huawei'ye "stratejik destek"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Vekili Matt Pottinger liderliğindeki Amerikalı delegasyonun İngiltere'nin 5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları yönündeki önerinin ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (MI5) Başkanı Andrew Parker, Huawei'ye destek mesajları verdi.

Teknik ölçümler ve analizlerin yanı sıra politik alanda da Huawei'ye İngiltere’den destek geldi.

5G RAN rekabetçi değerlendirmesinde ele alınan kriterler arasında; temel bant birimi (BBU) kapasitesi, radyo birimi portföyü, kurulum kolaylığı ve teknoloji gelişimi yer alıyor. Radyo Erişim Ağı (RAN), telekomünikasyon sistemlerinde cihazların radyo sinyalleri yoluyla ağın diğer bölümlerine entegre olmasını sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, bağımsız değerlendirme kuruluşu GlobalData'nın dünyanın önde gelen firmalarının 5G Radyo Erişim ağı (RAN) ürün portföylerini değerlendirdiği rapora göre, Huawei aldığı yüksek notlarla öne çıktı.

Johnson, BBC'ye verdiği röportajda, "İngiliz halkı mümkün olan en iyi teknolojiye erişmeyi hak ediyor. Herkes için gigabit düzeyinde geniş band teknolojisini hayata geçirmeyi istiyoruz. Eğer bir marka eleştiriliyorsa, alternatifi de belirtilmeli." ifadelerini kullandı.

İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker da, "Gerçek şu ki 5G'de Huawei'ye ihtiyacımız var. Bu fırsatı kaçırırsak, bu teknolojiye erişmemiz uzun yıllar alabilir. İngiltere'nin Huawei teknolojisini kullanmasının Amerika Birleşik Devletleri ile istihbarat ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- 50'den fazla ülkede 5G altyapı çalışması

Huawei ayrıca, bilgi teknolojisi, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisi pazarları için araştırmalar gerçekleştiren kuruluşlardan International Data Corporation'ın (IDC) her çeyrekte yayınladığı Dünya Kurumsal Depolama Sistemleri İzleme Raporu'na göre, bir yıl içerisinde yüzde 49,6 gelir artışı sağlayarak küresel depolama pazarında 4. sıraya yükseldi.

Bir başka bağımsız pazar analizi ve araştırma şirketi olan Dell'Oro Group tarafından yayınlanan raporda ise şirket, Wi-Fi 6 pazarında üst sıralarda yerini aldı.

Huawei, halihazırda 50'den fazla ülke ile imzaladığı 5G altyapısı anlaşması ile daha bağlantılı ve akıllı dünya için küresel çapta çalışmalarına devam ediyor.

